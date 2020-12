Se cae la expectativa de abrir la frontera terrestre para el turismo de Chile

El manejo de las fronteras por la aparición de nuevas cepas del coronavirus podrían entorpecer la apertura de la frontera terrestre para permitir el paso desde Chile hacia destinos como San Martín de los Andes y Villa la Angostura. Si bien hoy los turistas pueden viajar hasta Ezeiza y desde ahí moverse a otros puntos, oficialmente, Neuquén no registró ninguna llegada desde el país vecino.

Hace un mes, el subsecretario de Turismo, Germán Baker, esperaba que los principales pasos fronterizos se abrieran en diciembre. Sin embargo, casi terminándolo, aún no hay novedades. Los comerciantes trasladaron sus esperanzas al primer mes del 2021, pero las nuevas cepas de covid-19 empañan el panorama. La cancelación de los vuelos desde y hacia Gran Bretaña, más la posibilidad de que sumen otros países, hacen temer que la habilitación no podrá avanzar, aunque desde Nación nieguen de forma rotunda el cierre total de las fronteras.

El titular de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes, Lucas Mantaras, indicó que el secretario municipal de Turismo, Alejandro Apaolaza, se estaba trabajando para que, a principios de enero, estuviera abierta la frontera. "Leyendo las noticias nacionales, donde dicen que se está preparando para cerrar la frontera argentina, vemos que quizá no se llegue a concretar la apertura terrestre con Chile y será una muy, muy mala noticia para las localidades de la cordillera. No sabemos y no tenemos confirmado nada de eso y ojalá así no sea", resaltó.

Todo el sector comercial cree que el turismo chileno se vería atraído por la diferencia cambiaria a su favor y la posibilidad de salir de su país sin recorrer demasiado ni arriesgarse a un recrudecimiento de la pandemia en otro continente.

En Neuquén, los pasos fronterizos se abrieron de forma excepcional el lunes 14 de diciembre, por el eclipse solar. Solo se habilitó por esa jornada y el registro del Ministerio de Turismo provincial es que entraron unas 70 personas. Además, se confirmó que aún no hubo turismo extranjero en lo que va de la temporada de verano.

La cartera aclaró que Migraciones tiene sus propios requisitos para permitir el ingreso al país, pero los turistas extranjeros que vengan desde Buenos Aires deben cumplir con los de la provincia.

Para el ingreso a Neuquén, los turistas con domicilio fuera de la provincia, argentinos o extranjeros, deberán gestionar el correspondiente Certificado de Circulación que reviste el carácter de declaración jurada, a través de la aplicación “CuidAR”. También deberán realizar en la misma el autodiagnóstico de síntomas compatibles con Covid-19. Además, deberán acreditar nombre y comprobante de reserva del alojamiento turístico habilitado de destino; o bien nombre, apellido y domicilio del/los familiar/es residente/s en destino con el que se alojará, y que permite su estadía. Importante: Los turistas no neuquinos mayores de 60 años y de grupos de riesgo deberán presentar póliza de seguro de viajero covid.