Se definieron los clasificados a los octavos de final de la Copa Neuquén

La Copa Neuquén jugó hoy su última fecha de la fase de grupos y quedaron definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final del torneo.

Los que sacaron boleto a la siguiente ronda son: Alianza, Don Bosco, Petrolero, Los Canales, Bicicross, El Porvenir, Deportivo Rincón, San Patricio, Añelo, Maronese, Centenario, Pacífico, Atlético Neuquén, Patagonia, Independiente y Sapere.

En la Zona 1 se jugaron los dos clásicos. En Zapala, Don Bosco (10) goleó 3 a 0 a Unión Zapala (4) con tres tantos en el tramo final del partido. Anotaron Manuel Rojas, Hernán Méndez y Miguel Grandi.

En Cutral Co, Alianza (10) y Petrolero (9) empataron 3 a 3. Darío Villagra, en dos ocasiones, y Brian González marcaron para el Gallo. Fernando Zúñiga, Uriel Cerda y César Espinoza hicieron los del Naranja.

En la Zona B, Rivadavia (0) no pudo brindar las garantías de seguridad necesarias y el encuentro con Bicicross (9) no se disputó. Al no completarse este duelo, aún no se pueden establecer los cruces de octavos de final ya que se deciden por tabla general.

En el otro partido del grupo, Los Canales (12) venció 2 a 1 a El Porvenir (8) y se quedó con el primer puesto.

En la Zona 3, Rincón (16) se impuso ante San Patricio (12) por 1 a 0 con un gol agónico de Hety Rueda. Además, Añelo (7) le ganó 3 a 2 a Esperanza (0) y clasificó como uno de los mejores terceros. Bruno Urquiza, Maximiliano Parada y Matías Paredes anotaron para el vencedor.

Por la Zona 4, Maronese (18) goleó 4 a 0 a Unión Vecinal (7) como visitante y cerró la primera fase con puntaje inicial, mientras que el local quedó eliminado. Centenario (8) venció 2 a 0 a San Lorenzo (1) en un triunfo clave para sacar boleto a octavos. Los goles fueron de Jorge Salazar y Marcos Vergara.

En la Zona 5, Pacífico (13) le ganó 3 a 2 a Patagonia (8) y terminó en lo más alto del grupo. Además, Atlético Neuquén (12) goleó 6 a 0 a Eucalipto Blanco (1) con cuatro tantos de Nicolás Quersi y dos de Gabriel Parroni.

Por la Zona 6, el otro que goleó fue Independiente (16) con un 6 a 1 a Confluencia (6), que quedó afuera. En el otro duelo, Sapere (10) derrotó 5 a 2 a Villa Iris (1) como visitante.