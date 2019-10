Se demora la reparación de Planicie Banderita

A pesar de los reclamos del gobierno de Río Negro, que teme por el agua para el riego de 60.000 hectáreas productivas y el agua de media docena de municipios, los equipos para reparar la falla en el trasnformador de la central Planicie Banderita todavía no partieron de El Chocón.

Según explicó el titular del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA), Fernando Curetti, “la titular de Planicie Banderita, Orazul, estaba hoy -miércoles- cerrando el acuerdo con El Chocón para el envío de la fase que necesitan”.

Esta dilación implica que, con suerte, la central podrá volver a turbinar luego de mediados de noviembre, cumpliendo así dos meses sin funcionar dado que la falla se registró el pasado 10 de septiembre.

Sin embargo, el representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca (AIC), Elías Sapag, advirtió que la fecha de reactivación de la central hidroeléctrica se postergó nuevamente. "La última fecha que tenemos de reactivación es el 21 de noviembre", indicó. Una fecha que implica casi una semana más de lo anunciado en la reunión que todas las partes mantuvieron en Nación el pasado jueves 17.

“Es muy grave que una obra hecha para priorizar el agua y evitar crecidas nos ponga en riesgo de no tener agua”, remarcó Curetti y agregó que desde el gobierno de Río Negro se amplió la demanda presentada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al incluir ahora también a la concesionaria del complejo, la firma Orazul.

Por su parte Sapag aseguró que "no estamos conformes con esta solución ni con la secretaría de Energía de la Nación que el 17 nos dijo que el trámite ya estaba resuelto y no hizo más que una nota porque demoró diez días en dar la orden para que puedan trasladar la fase".

El referente de la AIC criticó que "tampoco se tomó una decisión ante una nueva falla eventual o una falla en la reactivación", y recordó que el reclamo realizado por las provincias es que se permita que la central turbine en vacío para permitir el paso del agua por el cauce normal del río Neuquén.

Es por esto que Sapag detalló que "le dimos instrucciones al abogado de la AIC para que hable con la jueza porque no queremos esperar a que haya una falla para tener una cautelar, queremos tener la autorización para que, si pasa otra falla, podamos ir y hacer que pase el agua".

La crisis desatada por la falla en dos fases del transformador que hace funcionar a la central hidroeléctrica, ubicada a la altura de San Patricio del Chañar, radica en que no permite el paso del agua por el curso normal. La afluencia que hoy llega del deshielo está pasando por un bypass, generando turbiedad que complica la potabilización del agua.

Pero el principal peligro es que a mediados de diciembre, cuando ya no haya deshielo, el nivel del río no alcanzaría para dar agua a los seis municipios y a las 60.000 hectáreas del sistema de riego del Alto Valle y de registrarse una nueva falla ya no hay equipos disponibles para el recambio en el país.