Se podrá tomar un café o almorzar en bares y restaurantes de Neuquén

El sector gastronómico fue uno de los primeros en comenzar a trabajar en protocolos para poder reabrir sus puertas ya que, según los empresarios, el delivery y el take away no resultaron efectivos.



Ayer, el gobernador Omar Gutiérrez anunció en medios radiales que los locales gastronómicos podrán abrir sus puertas al mediodía, en un corto plazo y manteniendo medias de sanidad.



“Vamos a ver con qué protocolo podemos dar un primer paso para que en los próximos días vuelva el servicio gastronómico, con una ocupación mínima del espacio físico de los restaurantes”, sostuvo el gobernador al tiempo que señaló que se reunirá “con distintos municipios e intendentes como el de la capital, Mariano Gaido” que “presentaron y van a consensuar un protocolo para abrir a partir del mediodía”.



Aún se desconoce en qué localidades se habilitará el servicio, pero todo indica que la capital de la provincia será una de las primeras. La apertura de los restaurantes y bares es, también, un reclamo de las ciudades turísticas de la provincia que apuntan a que sea una prueba piloto en la preparación para recibir al turismo provincial que podría reactivarse en julio.



Ayer, el gobernador se reunió con el intendente de San Martín, Carlos Saloniti, para diagramar la reapertura de los comercios gastronómicos en la localidad, pero luego del encuentro hubo silencio oficial. Desde el sector hay muchas expectativas en poder levantar las persianas el lunes próximos, pero aguardan definiciones. (Ver aparte)



Tal como lo informó Gutiérrez la primera fase contemplará solamente la apertura durante el mediodía, debiendo seguir con el servicio de entrega a domicilio o retiro en puerta durante el resto de día. Esa solicitud fue la que realizaron los empresarios en su momento.



Los gastronómicos vieron con buenos ojos el anuncio del gobernador, en tanto que creen que la reapertura de los salones es fundamental para comenzar a reactivar el sector. “Aún con los problemas que van a venir porque estamos todos medio asustados y flojos de bolsillo, hay que hacerlo y hay que intentarlo, porque la única forma de superar esto es abriendo y funcionando, es habilitando y con actividad. Después iremos viendo cómo pero hay que tener actividad”, subrayó al respecto Gustavo Ammann, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Neuquén (Aehgn).



Sobre los protocolos que serán necesario aplicar en la reapertura de los locales gastronómicos el gobernador señaló que los municipios consensuarán un paquete de medidas único a aplicar en todos los locales.



Aunque están en plena finalización, se estima que el protocolo que terminará implementándose irá en la misma línea que los trabajados para la apertura del rubro en las localidades cordilleranas. En lo que refiere al salón comercial, establecen una distancia permanente de dos metros entre todas las personas, un factor de ocupación de cuatro personas cada diez metros cuadrados y la disposición de los comensales de forma cruzada.



La disposición de las mesas deberá ser de tal forma que las distancias entre el respaldo de silla a silla y de una mesa a otra sea superior a un metro. Pero además, entre cada comensal deberá ubicarse una silla libre que deberá estar sujeta para no ser manipulada, según surge de los protocolos enviados a Nación por el gobierno neuquino.



Además de exigir la utilización de barbijo en las áreas comunes y la permanente desinfección de manos y objetos.

También los protocolos establecen pautas concretas y severas de limpieza, desinfección y manipulación de los alimentos que deberán ser respetadas por los comerciantes a fin de disminuir al mínimo la posibilidad de transmisión del coronavirus. En esa línea, e involucrando a los comensales, se recomienda la disminución al mínimo de la modalidad de autoservicio.



El lavado de manos también deberá ser constante. En todos los espacios habrá alcohol en gel o una solución al 70% y se requerirá que todas las personas lo utilicen antes y después de tocar superficies o tener contacto con objetos y/o personas.

“Desde el municipio no tenemos poder de decisión, pero sí estamos en contacto permanente con el gobierno provincial y este tema a tratar”. Claudio Di Tella es el intendente de la ciudad de Cipolletti.

Los usuarios del transporte público de pasajeros debieron cruzar a pie. (FOTO: Florencia Salto)

Nuevas medidas para evitar demoras en los puentes

En las últimas horas de ayer, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, decidieron habiltar desde hoy el paso de los trabajadores esenciales por el puente que une Centenario y Cinco Saltos.

Al mismo tiempo, acordaron que la circulación por los otros acceso interprovinciales quedará suspendida hasta el 12 de junio inclusive.

Así lo anunció Gutiérrez en su twitter, minutos antes de las 20.

Durante el día de ayer, como una antigua postal en tiempos de reclamos y manifestaciones, cientos de regionales tuvieron que atravesar los puentes carreteros a pie, muchos de ellos para poder ir a sus trabajos. La demora de más de dos horas para cruzar la conexión interprovincial originó que el transporte público decidiera abandonar el trayecto en la boca de ingreso y despachar a los usuarios que debieron caminar como única forma de llegar a destino.

Las bajas temperaturas de la jornada le agregaron más condimentos al mal humor social que se generó. De esta manera, cruzar alguno de los puente que conecta Río Negro y Neuquén se trasformó en una odisea para los regionales. Desde las empresas de transportes argumentaron que no podían demorar dos horas en atravesar el puente.

El lunes fue el presagio de lo que finalmente ocurrió ayer. Las demoras de horas generó un fuerte cuestionamiento de muchos ciudadanos a las nuevas restricciones para cruzar. Las demoras en el tercer puente no fueron menores. Situación que se originó luego de los cambios en los permisos para circular que implementaron los gobiernos provinciales para controlar la dispersión del coronavirus, por el brote que se originó en Balsa Las Perlas.

El cuello de botella se debió a la demora en los controles policiales. El reclamo de los ciudadanos se hizo evidente desde el inicio de este cambio de esquema, pero ayer la situación se agravó y se espera que haya alguna decisión política para que la escena no se repita hoy y mañana.Medida que llegó ayer luego de un contacto entre Carreras y Gutiérrez.

El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, contó que recibió muchas quejas por parte de los cipoleños y que tomará contacto con las autoridades provinciales para que se busque una solución. “Desde el municipio no tenemos poder de decisión, pero sí estamos en contacto permanente con el gobierno provincial y este tema es uno de los que se están tratando”, indicó.

Sin novedades en San Martín de los Andes

Ayer hubo una reunión etre el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Carlos Saloniti, para avanzar en los protocolos de reapertura de los locales gastronómicos.

No hubo anuncios oficiales sobre los resuelto ni desde Provincial ni desde el Municipio sobre las fechas de reapertura, ni las metodologías a implementar, pensando en la próxima temporada alta de turismo.

Desde el sector gastronómico presentaron propuestas al intendente de San Martín, y están esperando reactivar la actividad a partir del próximo lunes. Hasta ayer por la tarde no habían recibido notificaciones oficiales.

Los hoteles ya tienen un protocolo de funcionamiento para reabrir.

Se habilitará la pesca, el tiro al arco y el enduro

El enduro, tiro deportivo y con arco, y la pesca en espacios que aún están habilitados se sumaron a las actividades deportivas individuales que se podrán practicar desde el viernes.

Así lo anunció el gobernador Omar Gutiérrez ayer. Debido a que rige la prohibición de circular los domingos, la práctica del enduro se podrá realizar sólo viernes y sábado.

Se habilitó el domingo para la práctica de disciplinas individuales –como tenis y paddle single- pero los deportistas deben llegar al club, cancha o el lugar de la práctica a pie o en bicicleta, debido a que sigue en vigencia la prohibición de circular el domingo, con excepción de las y los trabajadores de rubros esenciales.

Gutiérrez enfatizó la importancia de respetar los protocolos vigentes que se autorizaron para la práctica deportiva.

Los clubes permiten el acceso a las canchas sólo con turnos; deben desinfectar antes y después de la práctica y no se permite la apertura de otros espacios como confiterías o salones.

“Cuanto más apegados a los protocolos se esté, más rápida va a ser la recuperación económica”, dijo el gobernador en referencia a otros rubros permitidos desde el lunes, como las estéticas, escuelas de conductores o la actividad de paseador de perros.

El gobernador insistió en que se volverá atrás si no se cumplen todos los requerimientos para la realización individual de deportes.

Desde lunes pasado rige el horario comercial extendido, desde las 9 a las 19.

A partir del viernes se podrá practicar el atletismo en su modalidad entrenamiento individual, canotaje, golf, hipismo, kitesurf y tenis single.