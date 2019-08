Se puso en marcha el torneo femenino de la Liga Rionegrina

Arrancó el primer torneo de fútbol femenino en el ámbito de la Liga Rionegrina, denominado "Torneo Promocional".

Participan 14 equipos y están divididos en dos zonas de siete equipos cada una. El certamen que es a dos ruedas, clasificará a los cuatro mejores de cada zona avanzarán a cuartos de final.

Resultados de la primera fecha

-Villa Congreso 0 vs Villa Linch 7 (Brenda Cañupán -dos-, Corina Briones -penal-, Lorena Gaete, Celeste González, Yasmín Soto y Lorena Pallalef)

-Formando Futuro 0- La Región 1 (Lorena Gauna)

-Uocra 1 (Camila Dietz) -Santo FC 0

-Comercio 2 (Magalí Martínez-2-)-Futboleras 1 (Guillermina Núñez)

-Nueva Generación 0-Boulevard 3 (Camila Castro, Ruth Arraigada, Jezabel Carranza)

-Maragatas 5 (Caterine Sastre -2-, Candela Martínez, María Luz Galera, Natalia Cañulef) - Fortín Club de Pedro Luro 0

-San Lorenzo de Stroeder 2 (Vanesa Guayquifil -2-) - Deportivo Villalonga 2 (Agustina Ruppel, Sofía Ovelar)

Segunda fecha

-Villa Linch vs Futuro

-Boulevard vs Villalonga

-Santo FC vs Stroeder

-Futboleras vs Fortín Club

-V. Congreso vs Maragatas

-La Región vs Uocra

-Comercio vs Nueva Generación