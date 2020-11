Se reactivan los viajes de Neuquén con Buenos Aires, Córdoba y Mendoza

El lunes saldrá el primer colectivo de larga distancia desde Neuquén con destino a Buenos Aires, según confirmó la CNRT.

Hoy llegó el primer servicio desde la Capital Federal, con pasajeros esenciales, personas que necesitaban llegar al Alto Valle por motivos de Salud y quienes estaban aún estaban fuera de la zona y se habían visto imposibilitados de abordar el servicio hasta la terminal de Neuquén.

"Se reactiva desde hoy el servicio larga distancia con Mendoza, Córdoba y Buenos Aires", confirmó la delegada de la CNRT en Neuquén, Verónica Madraza.

Hay tres empresas que están funcionando para estos destinos: Flechabus, Cata y Vía Bariloche, se informó.

El lunes, feriado, 13 personas saldrán desde la plataforma de la Estación de Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) con destino a Buenos Aires. "Cada empresa deberá solicitar la autorización de cada provincia para realizar el viaje, por motivos de control y cumplimiento de protocolo", señaló Madraza.

La representante de la CNRT aseguró además que aún no está confirmado cuándo volverá a funcionar el Tren del Valle, al ser consultada por informaciones que circularon sobre la reapertura del servicio Neuquén - Cipolletti a partir del 1 de diciembre . "Aún no tenemos información, es posible que se esté analizando, pero como CNRT no podemos informar cuándo volverá el tren, nosotros activaremos los protocolos y las prevenciones cuando se reanude", sostuvo.

Por otra parte, las medidas de apertura anunciadas la semana pasada indicaron que también desde este lunes 23 se reactiva para exceptuados y esenciales, el transporte interurbano e inteprovincial.

El 1 de diciembre "vuelve el turismo por colectivos y por aviones a la provincia de Neuquén”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez. Sin embargo, hasta hoy el servicio larga distancia hacia la cordillera no está aún autorizado, indicó Madraza. "San Martín de los Andes será uno de los destinos que está pronto a habilitarse", adelantó la representante de la CNRT en la región.