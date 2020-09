Se reprogramó Lollapalooza para el año que viene

Habrá nuevo line up para la edición 2021 de Lollapalooza Argentina.

El festival Lollapalooza Argentina confirmó lo que todos imaginaban que sucedería: que no habrá edición este año y que la reprogramación lo pasó directamente a 2021, más precisamente a los días 26, 27 y 28 de noviembre del año próximo, con line up a confirmar.

El comunicado oficial de la productora "ante los hechos de público conocimiento, lo resuelto por las autoridades gubernamentales y las recomendaciones sanitarias existentes, comunicamos la nueva reprogramación del festival Lollapalooza Argentina para los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2021".

Acerca de los tickets adquiridos para la edición trunca de 2020 son válidas para las nuevas fechas

Pero quienes deseen solicitar el reembolso de sus tickets podrán encontrar toda la información en el siguiente link: https://www.allaccess.com.ar/event/lollapalooza-2020

Tan pronto sea posible, afirman, darán a conocer el nuevo Line Up 2021. El line up 2020 estaba encabezado por Travis Scott, The Strokes y Guns N' Roses.

El encuentro de este año iba a realizarse originalmente el 27, 28 y 29 de marzo, pero la expansión de la Covid-19 en el mundo y la inminente decisión del presidente Alberto Fernández de decretar medidas sanitarias restrictivas (como ocurrió el 19 de ese mes con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), forzó la suspensión unas semanas antes.

Inmediatamente, el fundador del evento, Perry Farrell, y los organizadores William Morris Endeavor (WME) C3 Presents y DF Entertainment dispusieron nuevas fechas para la edición 2020: 27, 28 y 29 de noviembre de este año.

Aunque por entonces parecía una fecha lejana y existía optimismo con que para noviembre el coronavirus no fuera ya un problema grave, la realidad impuso revisar la decisión y ahora suspendieron definitivamente el Lollapalooza 2020.