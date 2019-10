Seguí en vivo el discurso de Alberto Fernández, el presidente electo

En medio de un fervor generalizado, y con un búnker repleto de militantes y funcionarios, el Frente de Todos comenzó con la celebración tras el triunfo en las elecciones generales.

La primera gran ovación fue para Axel Kicillof, nuevo gobernador bonaerense y uno de los artífices claves del triunfo nacional. Pero el aplauso más grande fue con el ingreso de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la flamante fórmula presidencial.

Cristina tomó el micrófono antes que Alberto, en medio del grito de "vamos a volver" de los presentes en el lugar. "En primer lugar déjenme felicitar por esta excelente jornada democrática a todo el pueblo de la patria. A todos. A todos los que fueron a ejercer el derecho del voto, con sus pensamientos, con sus ideas. Hubo otras épocas, por suerte ya pasadas, en donde esto que hoy es casi natural y lógico no sucedía", comenzó CFK.

"Quiero agradecer a los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que han resistido y que no tienen focus group ni encuestas, pero tienen pensamientos y sentimientos que los han ayudado a mantenerse en pie", amplió Cristina. "Yo estoy muy contenta. Nunca pensé que en esta fecha iba a estar tan contenta. Esta fecha siempre me encuentra bajoneada, pero hoy me encuentra con mucha alegría", explicó, en referencia al aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner.

Cristina aseguró también que "esto va a requerir de esfuerzos inimaginables. Lo decía Axel, es un país arrasado más allá del marketing y las coberturas mediáticas. Es una tarea que requerirá una ayuda de todos los argentinos, los que votaron y los que no también".

Para el cierre de su discurso, CFK habló de Macri: "le voy a pedir, en mi carácter de ex presidenta constitucional, que por favor, hasta el 10 de diciembre, como yo lo hice cuando me tocó, que por favor tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que están viviendo las finanzas del país. Es su responsabilidad. Los presidentes lo son desde el primer día que asumen hasta el último día que se van".

En el comienzo del acto, la palabra la había tomado Kicillof. "Una vez más habló el pueblo. Decidió el pueblo argentino. Decidió el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es una ocasión maravillosa. Hay mucha alegría", comenzó el candidato que le sacó más de 13 puntos a María Eugenia Vidal. "En la provincia hubo un triunfo categórico, como lo hubo a nivel nacional", agregó.

"Hay muchísimos factores que explican lo que hace algunos meses muy pocos preveían. Tengo la convicción que ha sido fundamental y crucial la unidad del campo popular, la unidad de todos estos dirigentes en la provincia de Buenos Aires. Una unidad que significa haber comprendido profundamente las necesidades que hay, pero además de la unidad, creo que otro factor central que hay que tener en cuenta hoy es que lo que ganó fue la política, la movilización popular", deslizó el flamante gobernador bonaerense.

Kicillof apeló a los números para explicar los resultados: "la desocupación en 2015 estaba en 5,8 por ciento; hoy está en 10,6. Es casi duplicación del nivel de desempleo. Quiero que tengamos eso en cuenta porque no es un número vacío. Son 167 mil puestos de trabajo menos".

"Cambia la lógica de gobierno en la Provincia de Buenos Aires y el país. Vamos a gobernar para crear trabajo, para apuntalar la salud y la educación pública, y para devolverle los derechos que le sacaron a los sectores medios, a los productores, a los que menos tienen", cerró Kicillof.

Nota en desarrollo.-