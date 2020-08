Según ATEN, hay 28 escuelas con problemas edilicios graves en Neuquén capital

Desde la seccional de ATEN Capital denunciaron que en lo que va del año casi la mayoría de las obras solicitadas a principio de 2020 en los establecimientos educativos no empezaron o todavía no han terminado, y que prácticamente en ningún lugar se hicieron tareas de mantenimiento. En la capital sostuvieron que según un relevamiento, por lo menos hay 28 escuelas con problemas edilicios sin resolver que dificultan la vuelta a las clases.

El dato surge de un estudio del gremio en el 70 % de las escuelas en la ciudad, de las casi 200 que hay en total. Desde la seccional informaron que el 62 % de los establecimientos encuestados dijeron que no se han comenzado las obras. Un 18% manifestó que se dio inicio a las obras solicitadas, pero que una parte de estas se vio interrumpida y no se ha reanudado durante este periodo de pandemia. El 20 % restante señaló que no solicitó mantenimiento edilicio u obras.

"Este 70% de las escuelas relevadas dan un indicio de la situación. Pensar en un retorno presencial de las clases implica como primera medida resolver estas cuestiones edilicias que no es menor", sostuvo el secretario general de ATEN Capital, Ariel Pino.

Explicó que de las 200 escuelas que hay, una gran parte comparte edificio con otra institución educativa.

Sostuvo que algo que se repitió en casi todos los establecimientos relevados fue la falta de mantenimiento durante el inicio del aislamiento.

“Otras tienen obras menores que han pedido en su momento y que no estan resueltas y que tienen que ver con rampas de acceso para estudiantes con movilidad reducida u obras de ampliación en cocinas o de adaptación en los baños", comunicó Pino.

Entre las situaciones más graves que detectaron fue que a varios colegios se les retiró el medidor de gas "y Camuzzi ahora tienen nuevos criterios para la habilitación y no es fácil volver a conectarlo".

En otras de indicó que se frenaron los trabajos. "Hay varias obras que no comenzaron o están inconclusas, como la de escuela primaria 175 de Parque Industrial que no tiene una perspectiva de cuando retomarían, o en otras con ampliaciones de espacio".

Una de las instituciones con mayor cantidad de dificultades que se mencionó en el informe de ATEN fue la Escuela Primaria 74. Se detalló que requiere un arreglo de paredones exteriores que están carcomidos por el salitre, un arreglo en el baño de varones y el de la sala de docentes, en un tanque de agua, reconexión de gas, arreglos en el patio, reparación de varias puertas y desmalezamientos.

En la mañana, la secretaria general de la seccional Cutral Co, Viviana Sandoval también graficó un panorama similar en la comarca petrolera.

"Hay que denunciar que durante todo este tiempo no se ha llevado ninguna obra de remodelación y de ampliación, y fue nulo el mantenimiento", afirmó Sandoval.