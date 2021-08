Sequía e incendios

Río Negro y Chubut van a tener una sequía histórica este año, ya el año pasado fue terrible. El trabajo de los Bomberos y el SPLIF fue demoledor, y con gastos para el Municipio, Provincia y Nación terribles en bomberos brigadistas, aviones, helicópteros y el abastecimiento a todos ellos con traslados de voluntarios de otras partes del país. Se sabe que en la mayoría de los casos es intencional.

Mi humilde sugerencia es poner cámaras en lugares estratégicos y que parte del personal custodie cerca de donde hay casas o chacras, también con el fin de estar cuando empiece el incendio y que no esté declarado e inmanejable, lo mismo en zonas urbanas. No deberían existir pinos a menos de 200 metros de ellas, prenden como nafta.

Hay barrios que están pegados al bosque. Si llegara a haber fuego con la altura de los pinos, se quemaría todo, como pasó en El Hoyo, Puelo y Golondrinas que hasta hoy duermen en carpas. No es difícil lo que pido. Espero no haya otros intereses que no sepamos.

EL BOLSÓN