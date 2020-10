¿Cómo nos consideran los gobernantes actuales? Es posible que, sin decirlo, nos toman por estúpidos. Cuando éramos chicos, nuestros padres para proteger nuestra educación nos mostraban lo bueno y lo malo. Después nosotros hacíamos cosas diferentes, como si ellos no lo supieran. Es que ya desde ese momento asumimos que “éramos más vivos”. Con el correr del tiempo nos percatamos de que ellos tenían razón y nos “sobraban”.

Hoy el gobierno pretende imponer una ley que busca ¿enseñarnos? Lo que debemos escuchar… Nuestro gusto y deseo no es tomado en cuenta. Además, y con pruebas, decimos que nosotros queremos hacer lo que nosotros deseamos y no necesitamos la tutela de nadie. Hoy tenemos variación, ya que si no nos gusta al girar el dial tenemos A, B, C, D y muchas otras. Entonces lo que se está buscando es que todos hagamos lo que ellos quieren.

Un diario, hoy en desgracia, nació y creció con el apoyo de la gente. La preferencia fue que le dio al pueblo lo que quería. Es la libre empresa y triunfa quien sabe captar el gusto y deseo del cliente. Mañana vendrán a decirnos lo que debemos vestir y nos pareceremos al pueblo de Mao, todos iguales. Hoy eso está perimido y las personas hacen a su gusto. Pero nuestros “maravillosos” gobernantes lo reviven y pretenden hacer cosas que anidan en su mente enferma. Pero, ¿enferma de qué? Solo puede haber dos cosas: envidia o ignorancia. Lindas opciones.

Perdónalos señor, no saben lo que hacen. Entonces que se vayan.

Martha S. Kelly

Bahía Blanca