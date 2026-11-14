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Cierran el paso Cardenal Samoré y se complica el cruce a Chile desde Neuquén: los motivos y cuándo volverá a abrir

Vialidad Nacional informó que la medida regirá durante este sábado 14 de noviembre. Los detalles. 

Redacción

Por Redacción

Cierre de Cardenal Samoré

Cierre de Cardenal Samoré

Vialidad Nacional emitió un comunicado para informar el cierre tota del Paso Internacional Cardenal Samoré. La medida se tomó este sábado 14 de noviembre. La situación genera complicaciones en el cruce a Chile desde Neuquén.

Cierre del Cardenal Samoré: los motivos

Minutos antes de las 13 de informó que el paso fronterizo permanecerá cerrado durante toda la jornada del sábado debido a una falla en la fibra óptica del Centro de Frontera Argentino.

La medida se mantendrá hasta el domingo 15 de noviembre, fecha en la que se espera un nuevo reporte que actualicé cómo sigue la situación.

El organismo nacional recordó que los cruces a Chile desde Neuquén que se encuentran habilitados este sábado, son:

  • Pino Hachado: Habilitado
  • Icalma: Habilitado
  • Mamuil Malal: Habilitado


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Paso Cardenal Samoré

Vialidad Nacional emitió un comunicado para informar el cierre tota del Paso Internacional Cardenal Samoré. La medida se tomó este sábado 14 de noviembre. La situación genera complicaciones en el cruce a Chile desde Neuquén.

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