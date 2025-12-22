Alerta conductores: el mapa de obras en rutas de Neuquén que podrían demorar tu viaje en las fiestas

Rutas en Neuquén: precaución al circular en las fiestas de fin de año. Foto: Neuquén Informa.-

Ante el inicio del movimiento turístico por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el gobierno de Neuquén emitió una alerta para los conductores que viajen por el interior de la provincia. Debido al avance del Plan de Conectividad Vial, solicitaron «extremar la precaución» al transitar, ya que hay múltiples frentes de obra activos con maquinaria pesada y desvíos.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad indicaron que, debido al incremento del flujo vehicular típico de estas fechas, es vital circular con paciencia y respetar las señales de advertencia, especialmente en los tramos donde se realizan tareas de movimiento de suelo y pavimentación.

Tránsito en las fiestas de fin de año: ¿cuáles son las rutas alcanzadas por las obras en Neuquén?

Los trabajos de repavimentación y ejecución de asfalto se concentran en puntos estratégicos. Las rutas donde los viajeros encontrarán equipos de trabajo son:

Rutas Provinciales: 7, 17, 6, 26, 23, 46, 62, 63, 60, 43 y 54.

El Gobierno de Neuquén remarcó que en estos sectores es imperativo respetar la cartelería de velocidades máximas para garantizar la seguridad tanto de las familias que viajan como de los operarios.

Tránsito en las fiestas de fin de año: ¿cómo se desplegarán las obras en Neuquén durante los feriados?

Vialidad provincial informó que, aunque el despliegue total de las cuadrillas se reanudará formalmente el 5 de enero, durante los días festivos no quedarán las rutas abandonadas.

En la mayoría de los frentes de obra se mantendrá una guardia mínima de mantenimiento, para asegurar que la calzada esté transitable y la señalización se mantenga en condiciones.

Tránsito en las fiestas de fin de año: recomendaciones antes de emprender el viaje por Neuquén

Para evitar incidentes, el organismo difundió una serie de consejos básicos para quienes emprendan viajes en los próximos días: