El viento fuerte y las lluvias podrían complicar el tránsito en los pasos a Chile desde Neuquén durante la semana de Navidad

Quienes tengan planeado cruzar a Chile o disfrutar de la cordillera neuquina en el inicio de esta semana deberán extremar los cuidados. Un frente de inestabilidad con vientos intensos del oeste y lluvias persistentes se instalará sobre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, afectando directamente la operatividad y el confort en la zona de los pasos fronterizos.

Las condiciones climáticas no serán óptimas para el tránsito en alta montaña. El viento del oeste, con ráfagas que rozarán los 70 km/h, será el principal protagonista en:

Paso Cardenal Samoré (Villa La Angostura): Se esperan lluvias (probabilidad de hasta el 70%) y ráfagas muy fuertes que pueden dificultar la conducción de vehículos altos o con carga.

Se esperan lluvias (probabilidad de hasta el 70%) y ráfagas muy fuertes que pueden dificultar la conducción de vehículos altos o con carga. Pasos Mamuil Malal, Tromen y Hua Hum (San Martín de los Andes): El cielo cubierto y el viento sostenido de hasta 50 km/h marcarán la frontera durante este lunes y martes.

Pronóstico extendido: ¿Qué esperar para Navidad en la cordillera de Neuquén?

El clima dará un respiro parcial, pero la inestabilidad no desaparece del todo. Así estará el tiempo en las principales villas turísticas:

San Martín de los Andes:

Martes 23: Jornada de transición con lluvias intermitentes y una temperatura máxima que apenas llegará a los 16°C .

Jornada de transición con y una temperatura máxima que apenas llegará a los . Miércoles 24: Una tregua para el brindis. Las condiciones mejoran notablemente con cielo ligeramente nublado y una máxima de 19°C . Hacia la noche, podrían registrarse ráfagas de 50 km/h .

Una tregua para el brindis. Las condiciones mejoran notablemente con cielo ligeramente nublado y una máxima de . Hacia la noche, podrían registrarse ráfagas de . Jueves 25: Navidad con sol parcial, vientos suaves y una tarde agradable con 20°C . Ideal para circular por los pasos fronterizos.

Navidad con sol parcial, vientos suaves y una tarde agradable con . Ideal para circular por los pasos fronterizos. Viernes 26: ¡Atención! El clima vuelve a complicarse con ráfagas intensas de hasta 69 km/h durante la noche.

Villa La Angostura:

Martes 23: Jornada complicada para el tránsito. Se esperan lluvias fuertes por la noche (hasta 70% de probabilidad) y ráfagas de 59 km/h .

Jornada complicada para el tránsito. Se esperan (hasta 70% de probabilidad) y ráfagas de . Miércoles 24: El tiempo mejora con cielo parcialmente nublado y una máxima de 17°C , permitiendo un respiro para los preparativos de Nochebuena.

El tiempo mejora con cielo parcialmente nublado y una máxima de , permitiendo un respiro para los preparativos de Nochebuena. Jueves 25: Navidad con cielo nublado y lluvias dispersas . La máxima será fresca y no superará los 18°C .

Navidad con cielo nublado y . La máxima será fresca y no superará los . Viernes 26: Alerta por viento. Se esperan ráfagas de hasta 69 km/h desde la mañana, lo que podría dificultar la estabilidad de vehículos en el paso Samoré.

Resumen de alertas para los viajeros de Navidad

Para quienes circulen por las rutas 231, 40 y 48, se recomienda: