El viento fuerte y las lluvias podrían complicar el tránsito en los pasos a Chile desde Neuquén durante la semana de Navidad
El inicio de la semana llega con inestabilidad extrema en la montaña. El SMN advierte por ráfagas que podrían afectar la transitabilidad en los pasos internacionales y el camping en la región.
Quienes tengan planeado cruzar a Chile o disfrutar de la cordillera neuquina en el inicio de esta semana deberán extremar los cuidados. Un frente de inestabilidad con vientos intensos del oeste y lluvias persistentes se instalará sobre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, afectando directamente la operatividad y el confort en la zona de los pasos fronterizos.
Las condiciones climáticas no serán óptimas para el tránsito en alta montaña. El viento del oeste, con ráfagas que rozarán los 70 km/h, será el principal protagonista en:
- Paso Cardenal Samoré (Villa La Angostura): Se esperan lluvias (probabilidad de hasta el 70%) y ráfagas muy fuertes que pueden dificultar la conducción de vehículos altos o con carga.
- Pasos Mamuil Malal, Tromen y Hua Hum (San Martín de los Andes): El cielo cubierto y el viento sostenido de hasta 50 km/h marcarán la frontera durante este lunes y martes.
Pronóstico extendido: ¿Qué esperar para Navidad en la cordillera de Neuquén?
El clima dará un respiro parcial, pero la inestabilidad no desaparece del todo. Así estará el tiempo en las principales villas turísticas:
San Martín de los Andes:
- Martes 23: Jornada de transición con lluvias intermitentes y una temperatura máxima que apenas llegará a los 16°C.
- Miércoles 24: Una tregua para el brindis. Las condiciones mejoran notablemente con cielo ligeramente nublado y una máxima de 19°C. Hacia la noche, podrían registrarse ráfagas de 50 km/h.
- Jueves 25: Navidad con sol parcial, vientos suaves y una tarde agradable con 20°C. Ideal para circular por los pasos fronterizos.
- Viernes 26: ¡Atención! El clima vuelve a complicarse con ráfagas intensas de hasta 69 km/h durante la noche.
Villa La Angostura:
- Martes 23: Jornada complicada para el tránsito. Se esperan lluvias fuertes por la noche (hasta 70% de probabilidad) y ráfagas de 59 km/h.
- Miércoles 24: El tiempo mejora con cielo parcialmente nublado y una máxima de 17°C, permitiendo un respiro para los preparativos de Nochebuena.
- Jueves 25: Navidad con cielo nublado y lluvias dispersas. La máxima será fresca y no superará los 18°C.
- Viernes 26: Alerta por viento. Se esperan ráfagas de hasta 69 km/h desde la mañana, lo que podría dificultar la estabilidad de vehículos en el paso Samoré.
Resumen de alertas para los viajeros de Navidad
Para quienes circulen por las rutas 231, 40 y 48, se recomienda:
- Consultar el estado de los pasos antes de salir (pueden cerrarse preventivamente por ráfagas extremas o caída de ramas).
- Precaución en zonas de acampe: El riesgo de caída de ramas es alto debido a la velocidad del viento prevista para el viernes 26, cuando las ráfagas volverán a los 69 km/h.
- Equipamiento: Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 7°C y 10°C, por lo que el ambiente se mantendrá frío a pesar de ser diciembre.
