¿Vas a Chile hoy? Acá tenés horarios y requisitos actualizados para este 22 de diciembre 2025

Si tenés planeado cruzar la cordillera este lunes 22 de diciembre 2025, el panorama para viajar es sumamente favorable. Tras un inicio de mes con cierta inestabilidad, Vialidad Nacional reporta condiciones de plena operatividad en los principales corredores binacionales. No obstante, dada la alta demanda por la cercanía de las fiestas y el inicio de la temporada estival, la recomendación de chequear el parte oficial antes de salir se mantiene firme para evitar demoras en las aduanas.

Aquí el detalle actualizado de los cruces claves a Chile desde Neuquén y Río Negro:

Paso Pino Hachado: se encuentra HABILITADO para todo tipo de vehículos. Las autoridades advierten por la presencia de animales sueltos en algunos tramos y posible caída de piedras en el km 48, por lo que se pide circular con extrema precaución.

Paso Cardenal Samoré: se encuentra HABILITADO en su horario de verano. Se registran equipos de Vialidad operando en la zona y calzada despejada, aunque se recomienda mantener distancia de frenado ante el flujo intenso de turistas.

Paso Mamuil Malal: HABILITADO en horario extendido. Atención a sectores poceados en la ruta; se sugiere transitar con cuidado.

El pronóstico en alta montaña: la estabilidad climática se consolida este lunes con un ascenso térmico marcado. Se espera una jornada fresca y agradable para el manejo en la cordillera. Sin embargo, atención al viento: hacia la tarde-noche se esperan ráfagas que podrían superar los 60 km/h, un factor determinante para vehículos altos o con carga.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (22/12/2025) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados. Portar cadenas. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Zonas con animales sueltos. Posible caída de piedras en el KM 48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Sectores poceados. Habilitado. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. Además, se debe contemplar las fiestas de fin de año, agenda que genera gran movimiento en los pasos cordilleranos durante los próximos días.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este lunes 22 de diciembre 2025:

Tiempo bueno en el norte de la Patagonia .

. Períodos de vientos moderados.

Inestable con lluvias débiles al cierre de este lunes, mejoran las condiciones en Nochebuena.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, lunes 22 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: