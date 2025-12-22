Río Negro y La Pampa impulsan un pedido a Vialidad Nacional por la Ruta 151: «un reclamo sin límites provinciales»

El encuentro se realizó en La Pampa y contó con la presencia de representantes de Río Negro y Neuquén. Foto: municipio de Catriel.

El viernes pasado se realizó en la localidad pampeana de 25 de Mayo el segundo «Foro del Corredor de la Ruta Nacional 151, Región Vaca Muerta Norte». El encuentro reunió a intendentes de La Pampa y Río Negro junto a referentes de Neuquén con el objetivo de analizar el estado actual de la traza y fortalecer un planteo conjunto ante el Estado Nacional.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, destacó que el principal saldo del encuentro fue la decisión de ordenar el reclamo y darle continuidad institucional. “Este segundo foro sirvió para consolidar el corredor Ruta 151 como un reclamo sin límites provinciales”, afirmó.

Este punto fue reafirmado por el municipio anfitrión al remarcar que el foro “busca unificar criterios, reclamos y prioridades, dejando constancia institucional del pedido regional que será elevado a los organismos nacionales competentes”, con especial énfasis en la Dirección Nacional de Vialidad. El objetivo es sostener el reclamo por obras estructurales y sumar a más actores institucionales.

La agenda puso el foco en un problema que los municipios definen como «estructural», el deterioro de un corredor fundamental para la circulación diaria de vecinos, el transporte de la producción regional y la logística vinculada a la actividad hidrocarburífera.

Durante la jornada también se abordaron el crecimiento del tránsito pesado asociado a Vaca Muerta, el estado crítico del corredor y la urgente necesidad de obras de mantenimiento, reparación y desarrollo integral de la Ruta Nacional 151.

Del encuentro participaron la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto; el intendente Leonel Monsalve; el diputado nacional Martín Ardohain; el ministro de Obras Públicas de La Pampa, Alfredo Intronati; y el secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Privados, Ernesto Inal, entre otros funcionarios, concejales y autoridades regionales.

También formaron parte integrantes de la Fundación Estrellas Amarillas y familiares de víctimas de siniestros viales ocurridos sobre la Ruta 151, quienes aportaron su testimonio y visibilizaron las consecuencias humanas del deterioro de la traza y la falta de intervenciones estructurales.

Foro del Corredor de la Ruta Nacional 151: «Defender las rutas es defender derechos»

El primer foro se realizó en junio en Catriel y contó con la participación de intendentes de Añelo, Cinco Saltos y San Patricio del Chañar. El encuentro impulsó un espacio de trabajo conjunto para poner en agenda una preocupación central: el estado de la Ruta Nacional 151 y la necesidad de avanzar en una infraestructura vial segura que acompañe el desarrollo regional.

Uno de los acuerdos centrales del segundo foro fue avanzar en la conformación de una comisión vial permanente entre Río Negro, La Pampa y Neuquén. Según explicó Salzotto, el objetivo es contar con un espacio de trabajo estable que permita sostener el seguimiento del tema y coordinar acciones conjuntas. “A todos nos influye directamente esta ruta”, remarcó.

La jefa comunal señaló además que se definió dar un paso concreto en la gestión ante Nación. “El diputado nacional presente se comprometió a gestionar en los próximos días una reunión con Santillán”, afirmó Salzotto.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de llevar el reclamo con datos precisos. “La idea es presentar números concretos, como tránsito, siniestros y el costo real de la obra, para que escuchen propuestas y no solo reclamos”, explicó.

El encuentro cerró con la firma de un acta que dejó plasmado el compromiso de trabajar de manera conjunta. El documento refleja la decisión de municipios y provincias de sostener una postura común y llevar un reclamo unificado ante el Estado Nacional.