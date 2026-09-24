Tarot de hoy: La Sacerdotisa, la carta que invita a escuchar la intuición y no revelar todos tus planes

La Sacerdotisa, también conocida como La Papisa, es la carta del tarot para este jueves 24 de septiembre de 2026. Su aparición habla de intuición, secretos y respuestas que todavía necesitan tiempo para salir a la luz.

La carta del tarot de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, es La Sacerdotisa (II), uno de los arcanos mayores más vinculados con el mundo interior, la percepción y aquello que permanece oculto.

Su mensaje para esta jornada es claro: no todo necesita una respuesta inmediata. Hay situaciones que conviene observar antes de actuar y decisiones que pueden beneficiarse del silencio y la paciencia.

La Sacerdotisa representa la sabiduría interior, los secretos, la intuición y el conocimiento que surge más de percibir que de comprobar. Cuando aparece, simbólicamente invita a confiar en esas pequeñas señales que muchas veces se pasan por alto.

Qué significa La Sacerdotisa en el tarot

En la iconografía tradicional, La Sacerdotisa aparece como una figura serena y reservada. A diferencia de otros arcanos relacionados con la acción, su poder está en saber esperar, observar y comprender antes de dar el siguiente paso.

Por eso, su aparición puede indicar que todavía falta información para conocer por completo una situación. También puede señalar algo que se mantiene en secreto o una verdad que comenzará a revelarse de manera gradual.

La recomendación del día será evitar contar todos los proyectos antes de concretarlos. Guardar una idea para uno mismo también puede ser una forma de protegerla.

La Sacerdotisa en el amor

En cuestiones sentimentales, esta carta habla de emociones profundas que no siempre se expresan abiertamente.

Para quienes están en pareja, puede ser un día para observar qué está ocurriendo detrás de las palabras y abrir espacio a una conversación cuando sea el momento adecuado.

Para los solteros, La Sacerdotisa puede simbolizar una atracción silenciosa, alguien que todavía no muestra completamente sus sentimientos o una conexión que necesita tiempo para desarrollarse.

La Sacerdotisa en el trabajo y el dinero

En el plano laboral, recomienda prudencia y estrategia. No sería el mejor momento para precipitar anuncios ni compartir proyectos con todo el mundo.

También puede aparecer información que permita entender mejor una situación profesional que hasta ahora generaba dudas.

Con respecto al dinero, el arcano aconseja analizar antes de gastar o comprometer recursos. Si una propuesta genera dudas, conviene investigar y esperar hasta tener todos los datos.

El consejo de La Sacerdotisa para hoy

La palabra que define la jornada es intuición.

La Sacerdotisa recuerda que no siempre avanzar significa hacer más. A veces, esperar, observar y guardar silencio permite descubrir aquello que la urgencia no deja ver.

Mensaje del día: No reveles todas tus cartas. Escuchá tu intuición: hay algo que todavía necesita tiempo para mostrarse.