Yanina Latorre aseguró que sabe quién es el exfutbolista que busca a Viviana Canosa y reveló un dato inesperado

Viviana Canosa contó que aceptó una cita con un exjugador de la Selección Argentina que la busca desde hace años. Ahora, Yanina Latorre aseguró que conoce su identidad y lanzó un dato que encendió las especulaciones: “Está casado”.

El presente sentimental de Viviana Canosa sumó un nuevo capítulo después de que la conductora revelara que está dispuesta a encontrarse con un exfutbolista de la Selección Argentina con quien mantiene contacto desde hace aproximadamente siete años.

Canosa habló del tema en El Bulo de Viviana, por Carnaval Stream, aunque decidió mantener en reserva el nombre del hombre. Según contó, el deportista ya está retirado, vive parte del tiempo fuera de la Argentina y desde hace años intenta concretar una salida con ella. La conductora aseguró que finalmente decidió aceptar la invitación y que planean verse la próxima semana.

Sin embargo, Yanina Latorre sorprendió al asegurar que sabe de quién se trata y aportó un dato que cambió el tono del enigmático.

Yanina Latorre reveló qué sabe sobre el misterioso exfutbolista

Durante su programa en El Observador 107.9, Latorre escuchó el relato de Canosa y aseguró que las pistas le permitieron identificar rápidamente al hombre.

“¡Ah, ya sé quién es! Si es el que me dijo a mí. Está casado”, afirmó la conductora. Además, sostuvo que Canosa ya le había hablado de ese mismo hombre tiempo atrás y le había contado que habían tenido un encuentro.

Latorre, de todas maneras, puso en duda parte de la historia. Recordó que durante un año compartió pases radiales con Canosa y sostuvo que en aquella época escuchó varios relatos sobre su vida sentimental que, según su interpretación, no siempre eran reales.

“Es muy fácil de sacar, es casado aparte”, insistió, aunque evitó revelar públicamente el nombre del exjugador.

Qué contó Viviana Canosa sobre la cita

La propia Canosa había revelado que el contacto con el exfutbolista lleva unos siete años de idas y vueltas. También contó que lo tiene agendado en su teléfono con una referencia al país en el que vive y que el hombre viaja periódicamente a la Argentina.

En medio de la charla incluso bromeó con la posibilidad de un futuro casamiento y aseguró que, de ocurrir, sería una celebración con numerosos invitados provenientes del exterior.

Por ahora, la identidad del exfutbolista continúa siendo un misterio. Lo concreto es que Canosa anunció que planea verlo próximamente y que las declaraciones de Latorre agregaron un nuevo interrogante alrededor de la historia: cuál es actualmente la situación sentimental del hombre.

Con información de PrimiciasYa