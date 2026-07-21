Histórico temporal en Catamarca: -27°C, rutas bloqueadas y un rescate extremo de mineros atrapados en la nieve

Un intenso temporal de nieve y viento blanco mantiene en vilo a la región cordillerana del país. En las últimas horas, el epicentro de la emergencia se concentró en la Puna catamarqueña, donde se lleva adelante un operativo de rescate contrarreloj en el Salar del Hombre Muerto para evacuar a trabajadores mineros varados por las condiciones climáticas extremas.

Tras más de 24 horas ininterrumpidas de trabajos terrestres, que permitieron poner a salvo a turistas y a un primer grupo de operarios, el director provincial de Defensa Civil, Walter Zárate, confirmó al medio local El Ancasti que aún resta asistir a cinco trabajadores de la empresa Río Tinto.

Ante la acumulación de nieve y la nula visibilidad que imposibilita el acceso por tierra, se dispuso una evacuación aérea mediante un helicóptero trasladado desde Buenos Aires y gestionado por las propias compañías mineras.

La emergencia en Antofagasta de la Sierra dejó al descubierto una fuerte controversia. Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), denunciaron que las empresas involucradas omitieron las alertas meteorológicas y exigieron explicaciones.

Gustavo Molina, secretario general del gremio, advirtió que «se minimizó el temporal» e instó a investigar por qué se habilitó el tránsito de vehículos cuando el protocolo de invierno prohibía la circulación.

«Cuando se habilitaron los protocolos de rescate encontramos que el número sería de diez personas afectadas. Si se autorizó la circulación en estas condiciones, estamos frente a una situación de extrema gravedad«, sentenció el dirigente, quien pidió el apartamiento preventivo de los responsables de Seguridad Vial de los proyectos mineros hasta que se esclarezca lo sucedido.

Temperaturas extremas y rutas colapsadas en Catamarca

El escenario en Catamarca es alarmante. En el campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Fiambalá, el termómetro registró la impactante marca de -27°C.

Foto: Gentileza.

Las imágenes difundidas desde los yacimientos muestran camionetas completamente sepultadas bajo más de un metro de nieve, una situación que afecta incluso a la fauna local. Ante esto, el Ministerio de Minería emitió un comunicado urgente solicitando evitar todo desplazamiento no esencial hacia áreas de alta montaña.

En paralelo, el Paso Internacional San Francisco permanece totalmente cerrado e inhabilitado al tránsito debido a la acumulación de hielo y a ráfagas de viento que superan los 170 kilómetros por hora.

Este fenómeno mantiene aislado al personal del Complejo Fronterizo Las Grutas, quienes deben derretir nieve para obtener agua potable.

El impacto del temporal en San Juan, Mendoza y Salta

El frente de mal tiempo se expande a lo largo de toda la cordillera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas naranjas y amarillas por nevadas persistentes que afectan a otras tres provincias: