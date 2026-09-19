Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina: fecha y hora exacta del equinoccio

Aunque en Argentina el Día de la Primavera se celebra tradicionalmente cada 21 de septiembre, en 2026 habrá que esperar un día más para el inicio astronómico de la estación. Cuándo será el equinoccio y por qué la fecha cambia según el año.

La llegada de septiembre suele activar una cuenta regresiva conocida por todos: el 21 es el Día de la Primavera y también el Día del Estudiante en Argentina. Sin embargo, en 2026 esa fecha no coincidirá con el comienzo astronómico de la nueva estación.

Este año, la primavera comenzará oficialmente el martes 22 de septiembre a las 21:05, hora argentina, cuando se produzca el equinoccio que pondrá fin al invierno en todo el hemisferio sur. El dato surge del calendario del Instituto de Astrofísica de La Plata.

Por lo tanto, el lunes 21 continuarán los tradicionales festejos por la primavera, pero astronómicamente todavía será invierno.

Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina

El momento exacto será:

Martes 22 de septiembre de 2026, a las 21:05.

A esa hora ocurrirá el equinoccio de septiembre, fenómeno astronómico que determina el inicio de la primavera en el hemisferio sur y, simultáneamente, la llegada del otoño en el hemisferio norte.

El cambio ocurre en el mismo instante para todo el planeta, aunque la fecha y la hora que marca el reloj dependen del huso horario de cada país.

En Bariloche y el resto de Río Negro, por ejemplo, el equinoccio también será el martes 22 a las 21:05.

Por qué la primavera no empieza siempre el 21 de septiembre

La explicación está en que las estaciones astronómicas no dependen de una fecha establecida por el calendario, sino de la posición de la Tierra respecto del Sol.

El equinoccio de septiembre ocurre en el instante en el que el Sol cruza el ecuador celeste. A partir de allí comienza oficialmente la primavera para el hemisferio sur.

Pero ese momento no cae todos los años exactamente el mismo día.

La razón es una pequeña diferencia entre el año trópico, relacionado con el ciclo de las estaciones, y el año utilizado por nuestro calendario gregoriano.

El primero dura aproximadamente 365,2422 días, mientras que el calendario gregoriano tiene una duración promedio de 365,2425 días debido a la incorporación de los años bisiestos. Esa diferencia hace que equinoccios y solsticios vayan modificando ligeramente su fecha y horario de un año a otro.

Entonces, ¿el Día de la Primavera es el 21 o el 22 de septiembre?

En 2026 hay que diferenciar la celebración popular del comienzo astronómico.

El 21 de septiembre seguirá siendo el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en Argentina, por lo que los festejos mantendrán su fecha tradicional.

Pero desde el punto de vista astronómico, la primavera recién llegará el martes 22 de septiembre a las 21:05.

Es decir, quienes celebren durante el lunes 21 estarán recibiendo simbólicamente la nueva estación unas horas antes de su verdadero comienzo.

Qué es exactamente un equinoccio

La palabra equinoccio proviene del latín y hace referencia a la idea de una noche de duración similar al día.

Sin embargo, esto no significa necesariamente que en todas las ciudades haya exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad ese día. Factores como la refracción atmosférica y la manera en que se mide la salida y puesta del Sol generan pequeñas diferencias.

En Buenos Aires, por ejemplo, el 22 de septiembre habrá aproximadamente 12 horas y 7 minutos entre la salida y la puesta del Sol.

Desde ese momento y durante la primavera, los días continuarán ganando horas de luz en el hemisferio sur, hasta llegar al solsticio de diciembre.

Cuándo termina la primavera 2026

La primavera astronómica se extenderá durante casi tres meses.

El siguiente cambio de estación será el lunes 21 de diciembre a las 17:50, cuando se produzca el solsticio que marcará el comienzo del verano 2026-2027 en Argentina.