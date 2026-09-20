Moto 3: remontada épica del argentino Marco Morelli y Top 10 en el Gran Premio de Austria

A base de coraje y velocidad, el argentino Marco Morelli cambió su suerte y cerró su fin de semana en el Gran Premio de Austria de Moto 3 con una sonrisa.

El panorama venía por demás torcido para el joven piloto del Aspar Team, que hasta ayer no daba pie con bola con su KTM, penando con falta de rendimiento y no pudiendo siquiera avanzar a la Q2 de la clasificación.

Pero la jornada dominical cambió por completo para el italo-argentino de 19 años, que remontó desde el 23° casillero de largada hasta un brillante 8° puesto al cruzar la línea de meta en el Red Bull Ring de Spielberg.

El ritmo de carrera de Morelli fue sensacional. Desde el semáforo verde y hasta el banderazo, la KTM no paró de avanzar y ganar posiciones al cabo de los 20 giros de competencia; en la primera vuelta, el argentino dio cuenta de cinco rivales y rápidamente se prendió en la lucha.

También hubo alternativas que facilitaron la remontada. Por caso, el despiste de Davis Muñoz y la sanción de vuelta larga para Veda Pratama (por causar la caída de Muñoz).

Así, Morelli sacó adelante un fin de semana que apuntaba a terminar hasta fuera de los puntos. Finalmente anotó ocho unidades y se mantiene quinto en la tabla con 146, con chances aún de terminar la temporada en el podio del campeonato.

El Coyote Perrone, a diferencia de Morelli, no pudo avanzar en el clasificador.

La otra cara de la moneda la protagonizó Valentín “El Coyote” Perrone (KTM), que partía desde el 12° puesto, pero que padeció la falta de ritmo de su moto para intentar prenderse entre los diez mejores.

Finalmente, el piloto del Tech3 finalizó en la misma posición en la que largó, pero ayudado por abandonos y sanciones, debiéndose conformar con cuatro puntos que lo mantienen en el sexto puesto del certamen con 118 unidades.

El vencedor de la competencia fue Máximo Quiles. El pupilo de los hermanos Márquez firmó su noveno éxito de 2026 en las 14 carrera que disputó (se perdió Gran Bretaña por fractura de clavícula). Desde su paso por el quirófano, no se bajó del primer peldaño del podio y lleva tres éxitos en fila.