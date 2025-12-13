Alerta sanitaria por presencia de bacterias en queso de primera marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitieron una alerta sanitaria tras detectar un riesgo microbiológico en un producto lácteo de amplia circulación en el mercado.

Detectaron Listeria en un queso de La Serenísima y recomiendan no consumir un lote específico

Según informaron en un comunicado oficial, se confirmó la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de pasta blanda doble crema de la marca La Serenísima. Aunque el lote involucrado ya se encuentra fuera de su fecha de vencimiento, las autoridades solicitaron extremar la precaución, ya que existe la posibilidad de que el producto haya sido conservado o congelado por algunos consumidores.

El hallazgo surgió a partir de un sistema de vigilancia genómica del SENASA, con análisis confirmatorios realizados en el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El informe técnico, fechado el 9 de diciembre, detalla que la bacteria fue detectada en el Queso Cremón doble crema, presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703. Dicho lote fue elaborado el 3 de julio de 2025 por Mastellone Hnos. S.A. en su planta de Trenque Lauquen, con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025.

La empresa productora informó que, bajo supervisión del SENASA, realizó una investigación interna que permitió identificar y erradicar el foco de contaminación. Asimismo, se llevó adelante el retiro y destrucción total del lote afectado en todo el país y se reforzaron los controles sanitarios en la línea de producción.

Pese a que el producto ya no se encuentra vigente para la venta, la ANMAT advirtió que el riesgo persiste si el queso fue almacenado por los consumidores, incluso en freezers. Por ese motivo, el organismo fue enfático al recomendar no consumir ninguna unidad del lote 2703, aun cuando esté fraccionada.

La advertencia resulta especialmente relevante para los grupos de riesgo, como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas inmunocomprometidas o con enfermedades crónicas, ya que la listeriosis puede provocar cuadros graves, incluyendo meningitis o septicemia.

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede contaminar alimentos y multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración. Los síntomas pueden aparecer hasta 70 días después de la ingesta, con un promedio de tres semanas, y van desde manifestaciones leves —como fiebre, diarrea y fatiga— hasta infecciones severas.

