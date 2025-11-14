La Anmat alertó sobre la prohibición de varios productos: “No hacer uso de los lotes”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) alertó sobre la prohibición de varios productos por presunto desvío de calidad. La medida se inició a partir de una notificación enviada por la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut por un brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae en 13 pacientes oncológicos.

De acuerdo a lo informado en el reporte, las autoridades presenciaron un brote de Klebsiella pneumoniae con resistencia natural a ampicilina y tras el análisis de los casos descubrieron que los pacientes afectados habían recibido los productos durante su internación.

La Anmat alertó sobre la prohibición de varios productos

Frente a esta crítica situación, la institución tomó muestras para hemocultivos y retrocultivo y en las últimas horas indicaron cuáles son los productos, los cuales fueron inmovilizados y se prohibió su distribución y uso en el país.

Especialidades medicinales

Dextrosa al 5% en Agua / Suero Rivero Maxfusor Plus 51-AP, Solución Inyectable (500 ml) 5% (5g/100 ml). Vía: Infusión intravenosa. “Venta bajo receta”, Lote: 0224102 – vto. mayo 2026. Certificado Nº 38.995

al 5% en Agua / Suero Rivero Maxfusor Plus 51-AP, Solución Inyectable (500 ml) 5% (5g/100 ml). Vía: Infusión intravenosa. “Venta bajo receta”, Lote: 0224102 – vto. mayo 2026. Certificado Nº 38.995 Dextrosa / Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de gran volumen (250 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable intravenoso. “Uso exclusivo Hospitalario”, Lote: 22755 – vto. 08/2028. Certificado Nº 58.128

/ Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de gran volumen (250 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable intravenoso. “Uso exclusivo Hospitalario”, Lote: 22755 – vto. 08/2028. Certificado Nº 58.128 Dextrosa / Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de gran volumen (500 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable “Uso exclusivo Hospitalario”, Lote: 20832 – vto. 09/2027. Certificado Nº 58.654

/ Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de gran volumen (500 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable “Uso exclusivo Hospitalario”, Lote: 20832 – vto. 09/2027. Certificado Nº 58.654 Cloruro de Sodio 0,9% / Solución Fisiológica Bina Pharma, Solución Inyectable – IV (500 ml) 0,9% (0,9 g/100 ml). Vía: IV (Intravenosa). “Uso profesional exclusivo”, Lote:1021-2 – vto. 05/2026. Certificado Nº 59.243

0,9% / Solución Fisiológica Bina Pharma, Solución Inyectable – IV (500 ml) 0,9% (0,9 g/100 ml). Vía: IV (Intravenosa). “Uso profesional exclusivo”, Lote:1021-2 – vto. 05/2026. Certificado Nº 59.243 Cloruro de Sodio 0,9% / Solución Fisiológica Jayor, Solución parenteral de gran volumen (250 ml) 0,9% (0,9 g/100 ml). Vía: Uso inyectable intravenoso. “Uso exclusivo hospitalario”, Lote: 22651 – vto. 08/2028 Certificado Nº 58.129

0,9% / Solución Fisiológica Jayor, Solución parenteral de gran volumen (250 ml) 0,9% (0,9 g/100 ml). Vía: Uso inyectable intravenoso. “Uso exclusivo hospitalario”, Lote: 22651 – vto. 08/2028 Certificado Nº 58.129 Heparina Sódica / Heparina Duncan, Solución inyectable (Frasco ampolla 5 ml) 5000 UI/ml. Vía: Inyectable SC – I.V. “Envase hospitalario” / “Venta bajo receta”, Lote:391-514 – vto. 12/2026. Certificado Nº 55.788

/ Heparina Duncan, Solución inyectable (Frasco ampolla 5 ml) 5000 UI/ml. Vía: Inyectable SC – I.V. “Envase hospitalario” / “Venta bajo receta”, Lote:391-514 – vto. 12/2026. Certificado Nº 55.788 Dextrosa / Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de (500 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable Uso exclusivo Hospitalario, Lote: 20676 – vto. 09/2027. Certificado Nº 58.654

/ Solución Dextrosa Jayor, Solución parenteral de (500 ml) 5% (5 g/100 ml). Vía: Uso inyectable Uso exclusivo Hospitalario, Lote: 20676 – vto. 09/2027. Certificado Nº 58.654 Clorhexidina Digluconato / Pervinox Incoloro, Solución (spray) 1,0 g/100 ml. Vía: Tópica. Desinfectante, antiséptico para pequeñas heridas, quemaduras leves o raspaduras, Lote: L8810A – vto. 04/2027. Certificado Nº 46.378

Digluconato / Pervinox Incoloro, Solución (spray) 1,0 g/100 ml. Vía: Tópica. Desinfectante, antiséptico para pequeñas heridas, quemaduras leves o raspaduras, Lote: L8810A – vto. 04/2027. Certificado Nº 46.378 Cloruro de Sodio 0,9% / Solución Fisiológica Jayor, Solución parenteral de gran volumen (500 ml) 0,9% (0,9 g/100 ml). Vía: Uso inyectable intravenoso. “Uso exclusivo Hospitalario”, Lote: 21084 – vto. 11/2027. Certificado Nº 58.129

Productos médicos

Aguja HUBER 21G. Aguja con alas, puerto de inyección en Y y adaptador de extensión. Medida: 21G x 25mm. Condición de uso: “Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias”, Fecha de fabricación: 10/2024. Fecha de vencimiento: 09/2029. Lote: 241030. Origen: China. PM 1440-141. Importado por EURO SWISS S.A.

Aguja con alas, puerto de inyección en Y y adaptador de extensión. Medida: 21G x 25mm. Condición de uso: “Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias”, Fecha de fabricación: 10/2024. Fecha de vencimiento: 09/2029. Lote: 241030. Origen: China. PM 1440-141. Importado por EURO SWISS S.A. Set de Infusión I.V. (REF: 2005.TV14.MCM) Set de infusión (macrogoteo) con puerto de inyección en Y. Vía: Para infusión I.V. “Desechar después de un solo uso”. Condición de uso “Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”. Fecha de fabricación: 2024-07. Vencimiento: 2029-06, Lote: A124092. Origen: India. PM 1440-64. Importado por EURO SWISS S.A.

I.V. (REF: 2005.TV14.MCM) Set de infusión (macrogoteo) con puerto de inyección en Y. Vía: Para infusión I.V. “Desechar después de un solo uso”. Condición de uso “Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”. Fecha de fabricación: 2024-07. Vencimiento: 2029-06, Lote: A124092. Origen: India. PM 1440-64. Importado por EURO SWISS S.A. Jeringa Desechable Estéril CORONET. Jeringa 10ml sin aguja. Luer Slip. 10ml. “Producto de un solo uso”. Fabricación 2024-12. Vencimiento: 2029-11, Lote: SO2122410. Origen: India. PM 236-98. Importado por SEISEME S.A.

Estéril CORONET. Jeringa 10ml sin aguja. Luer Slip. 10ml. “Producto de un solo uso”. Fabricación 2024-12. Vencimiento: 2029-11, Lote: SO2122410. Origen: India. PM 236-98. Importado por SEISEME S.A. Aguja Hipodérmica Desechable BREMEN. Aguja 18G x 1 1/2” (1.2 x 40 mm). Vía: Hipodérmica. Condición de uso “Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”. Vencimiento: 2027/06, Lote: 220601. Origen: China. PM 236-59. Importado por SEISEME S.A.

De esta manera, para evitar más casos, se anunció que, preventivamente, los profesionales y las instituciones sanitarias no podrán hacer uso de los lotes de los productos mencionados “hasta tanto se establezca la medida regulatoria y concluyan las investigaciones del caso”. Asimismo, se solicita a las autoridades sanitarias provinciales informar si hay alertas jurisdiccionales y/o nuevos casos relacionados.

NA