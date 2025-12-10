ANMAT prohibió 12 productos de limpieza por falta de registro sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la utilización, comercialización y distribución de 12 productos domisanitarios de la marca Swell, elaborados por la firma Grupo JAC S.A., al comprobar que carecían de registro sanitario o presentaban rótulos distintos a los autorizados.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 9039/2025 y alcanza a lavandinas, limpiadores, detergentes, suavizantes, desengrasantes y otros artículos de limpieza que estaban a la venta sin la debida habilitación.

La irregularidad se detectó durante una inspección en la planta de la empresa ubicada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde inspectores constataron la fabricación y fraccionamiento de productos sin los registros correspondientes ante el organismo sanitario.

Entre los artículos prohibidos se encuentran Agua Lavandina Swell, Agua Lavandina Concentrada Swell, Gel Clorado Swell, Detergente Concentrado Swell, Suavizante para la ropa Cielo Swell, Limpiador desodorante para pisos Swell, Quita sarro Swell y Desengrasante Multiuso Swell, entre otros.

La ANMAT instruyó un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico, el licenciado en Ciencias Químicas José María Rizzi, e informó la medida a las autoridades sanitarias provinciales y al SENASA.