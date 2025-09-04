Aniversario de Roca 2025: ¿desde que hora habrá colectivos gratis este fin de semana?

El municipio de Roca dará inicio a los festejos por el aniversario de la ciudad este fin de semana. Se trata de una nueva edición que se hará en el paseo del Canal Grande «Carlos Soria» con una increíble grilla de actividades. Para que no te pierdas nada, se habilitó el servicio de colectivos gratis y acá te contamos cómo van a funcionar.

Durante este sábado y domingo, la ciudad contará con un sin fin de actividades para todas la familia. Durante dos días los ciudadanos podrán participar de espectáculos, puestos feriales, juegos, sorteos y propuestas gastronómicas.

Serán jornadas intensas para el disfrute de toda la familia en el paseo del Canal Grande «Carlos Soria», por este motivo se dispuso que el servicio de transporte urbano será gratis desde y hacia todos los barrios. La iniciativa se tomó para facilitar el traslado de los vecinos que deseen acercarse al Paseo Aniversario.

¿Desde que hora habrá colectivos gratis en Roca?

Desde la Cooperativa 1 de Septiembre se detalló que el servicio de colectivos será sin costo a partir de las 16.30, horario en el que comienza los festejos y hasta las 23.30.

Precisaron que el día sábado 6 de septiembre hasta las 16, el servicio será con horarios de día sábado. Detallaron que para algunos barrios, los colectivos pasarán de la siguiente manera:

Barrio Nuevo, Gómez – Alta Barda, IPPV y Malvinas, será cada media hora.

Stefenelli, Mosconi y Aeroclub, pasará cada una hora

Chacramonte, Paso Córdoba: horario de sábado

Resaltaron que la última vuelta para todos los barrios será con salida desde dársenas y el regreso será desde el estacionamiento de la fiesta que será en calle Avenida Roca entre las calles Gelonch y San Luis.