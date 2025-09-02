Aniversario de Roca 2025: cuáles son las calles que cambiarán de sentido por los festejos este fin de semana
Este fin de semana, Roca se vestirá de fiesta para celebrar su 146 aniversario. Acá los detalles.
El municipio de Roca comenzó con los festejos por el aniversario de la ciudad. Este fin de semana el paseo del Canal Grande «Carlos Soria» se vestirá de fiesta y habrá modificaciones en el tránsito vehícular. Te contamos acá cuáles son las calles que cambiarán de sentido de cara a las celebraciones.
Las celebraciones por el aniversario 146 de Roca se desarrollarán este fin de semana. Según detallaron desde el Municipio, habrá modificaciones en el tránsito vehicular a partir de las 9.30 del viernes 5 de septiembre.
Las calles que se verán afectadas son:
- Gelonch y Gadano: pasarán a ser única mano de este a oeste, de Maipú hacia San Juan.
- Ganado: única mano de oeste a este, desde San Juan hasta Maipú.
«Se solicita a los vecinos y vecinas respetar los vallados correspondientes que tienen como fin el ordenamiento del tránsito y la segura circulación», indicaron.
Aniversario de Roca 2025: conocé los días de celebración, horarios y los escenarios para los shows en vivo
El sábado 6 de septiembre se dará inicio a los festejos por el aniversario de la ciudad.
ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch
- 15.40 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.00 Taller Deportivo Roca Integrado
- 16.25 Taller Danzas Folclóricas de Elena Huilcapan
- 16.50 Efecto Mariposa
- 17.25 Gimnasia Artística Club Del Progreso
- 17.50 Girassi´s Danza Urbana
- 18.25 Taller Municipal Flamenco
- 18.50 FND Group
- 19.35 Taller Municipal Amanecer Sureño
- 20.15 Pablo y los Blones
- 21.00 Ñuke Mapu
- 21.45 Estilo Norteño
- 22.50 3 Punto Cero
- 23.45 Peñeros
- 00.45 Bacan
ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan
- 17.30 Apertura y Saludos Institucionales
- 18.00 Eter
- 18.45 Bajos Instintos
- 19.30 Yubes
- 20.15 Blowind Blues
- 21.00 Contundencia Masiva
- 21.45 Rober Garcia Cuarteto
- 22.50 Zenith
- 23.50 Spaguetti
ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones
- 16.00 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.30 Circo del Valle
- 18.00 Magdalena de Pez
- 19.45 Doki Doki (K-pop, Just Dance, Animación)
Además de 16.00 a 19:30 habrá un espacio de actividades infantiles con: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.
Aniversario de Roca 2025: la grilla del domingo 7 de septiembre
ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch
- 15.40 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.00 Asociación Tae-Kwon-Do
- 16.25 Dancers ML
- 16.45 Taller Municipal Danzas Clásicas
- 17.25 Estilización Folclórica Gisela Díaz
- 17.50 Tradiciones Chilenas
- 18.35 Taller Municipal Urdiembres
- 19.00 Nohur El Ain Danzas Españolas
- 19.35 Taller Municipal Danzas Urbanas
- 20.15 Sulupe
- 21.00 Miguelito de la gente
- 21.40 La Sachasonkoy
- 22.10 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2025
- 22.50 Hermanos Sobra
- 23.45 La Ke Faltaba
ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan
- 17.30 Apertura y Saludos Institucionales
- 18.00 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas
- 19.15 Los Delincuentes del Rock
- 19.55 Fractales
- 20.40 Suelas Embarradas
- 21.20 No tan santos
- 22.05 Susi Blus
- 23.00 La Drim
- 23.55 Trio Bar
ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones
- 16.00 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.30 Rober y La Máquina
- 18.00 Circo sin fin
- 19.45 Intelecto Free (Competencia Freestyle)
- 16.00 a 19:30 hs Espacio de actividades infantiles: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.
