ANMAT prohibió filtros y dispositivos para agua de tres marcas: cuáles son y por qué

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónicas de dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto de marcas que no contaban con habilitación.

Los productos pertenecen a las siguientes marcas: Bonnie Flag, Eagle Coolers y Blue Star.

Disposición 889/2026: ANMAT prohibió dispositivos de acondicionamiento de agua

La medida quedó vigente mediante la Disposición N°889/2026 tras haberse verificado que los productos mencionados no cuentan con el registro sanitario correspondiente, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El comunicado de ANMAT informa que las empresas responsables de la importación de estos dispositivos carecen de habilitación y, por lo tanto, se desconocen las condiciones de elaboración y seguridad de los mismos. Además, la comercialización por plataformas digitales incumple la normativa vigente, lo cual implica riesgos para los usuarios de estos equipos.

De esta manera, ANMAT ordenó la prohibición de dichos productos e instruyó sumarios sanitarios a las firmas Blue Star Group, Blue Class S.R.L. y Blues Water S.R.L., responsables de su importación, comercialización y distribución.