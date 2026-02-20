ANMAT dejó sin efecto las habilitaciones de 60 droguerías y laboratorios: trabajaban con certificados vencidos
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial este viernes. La semana pasada realizó suspensiones similares en tres resoluciones distintas.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica(ANMAT), suspendió la habilitación de trabajo y permisos comerciales a distintos laboratorios, droguerías y distribuidoras cuyos certificados habían vencido e igualmente operaban en el sistema.
La medida se oficializó este viernes a través de la Disposición 694/2026, publicada en el Boletín Oficial donde dio de baja de forma inmediata a la habilitación de más de 60 instalaciones relacionadas a la producción y distribución de medicamentos.
la ANMAT recordó que el comercio de especialidades medicinales en jurisdicción nacional con tráfico interprovincial y las empresas que intervienen en el tránsito de estos productos deben contar con habilitación de sus establecimientos y certificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Productos Farmacéuticos.
Con fundamento en la Ley N° 16.463, en sus artículos 1° y 2°, Anmat destaca que las actividades vinculadas a la producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito de drogas, productos químicos, reactivos, medicamentos, elementos de diagnóstico y otros insumos deben realizarse con autorización previa y bajo supervisión de la autoridad sanitaria.
Los establecimientos fuera de término y sus irregularidades
El listado completo de las instalaciones señaladas y con suspensión de tareas se encuentra en el Anexo de la normativa. La mayoría de casos contaban con tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales, pero operaban con certificados vencidos.
Algunas de las droguerías mencionadas en la disposición son «Droguería MENON», » Droguería SURMEDIC», «Droguería POPULAR» y «LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L«.
Para los laboratorios y encargados de la logística y comercialización de medicamentos, se incluyen «DISTRIMEN S.A. «, «LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L.» y «BIOSIDUS FARMA S.A«.
Anmat sostuvo que, en línea con el Decreto Nº 1299/97 y el artículo 7 de esa disposición, se determina que el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos tiene una vigencia de cinco años desde su emisión.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar