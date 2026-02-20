ANMAT dejó sin efecto las habilitaciones de 60 droguerías y laboratorios: trabajaban con certificados vencidos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica(ANMAT), suspendió la habilitación de trabajo y permisos comerciales a distintos laboratorios, droguerías y distribuidoras cuyos certificados habían vencido e igualmente operaban en el sistema.

La medida se oficializó este viernes a través de la Disposición 694/2026, publicada en el Boletín Oficial donde dio de baja de forma inmediata a la habilitación de más de 60 instalaciones relacionadas a la producción y distribución de medicamentos.

la ANMAT recordó que el comercio de especialidades medicinales en jurisdicción nacional con tráfico interprovincial y las empresas que intervienen en el tránsito de estos productos deben contar con habilitación de sus establecimientos y certificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Productos Farmacéuticos.

Con fundamento en la Ley N° 16.463, en sus artículos 1° y 2°, Anmat destaca que las actividades vinculadas a la producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito de drogas, productos químicos, reactivos, medicamentos, elementos de diagnóstico y otros insumos deben realizarse con autorización previa y bajo supervisión de la autoridad sanitaria.

Los establecimientos fuera de término y sus irregularidades

El listado completo de las instalaciones señaladas y con suspensión de tareas se encuentra en el Anexo de la normativa. La mayoría de casos contaban con tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales, pero operaban con certificados vencidos.

Algunas de las droguerías mencionadas en la disposición son «Droguería MENON», » Droguería SURMEDIC», «Droguería POPULAR» y «LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L«.

Para los laboratorios y encargados de la logística y comercialización de medicamentos, se incluyen «DISTRIMEN S.A. «, «LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L.» y «BIOSIDUS FARMA S.A«.

Anmat sostuvo que, en línea con el Decreto Nº 1299/97 y el artículo 7 de esa disposición, se determina que el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos tiene una vigencia de cinco años desde su emisión.