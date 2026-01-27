La Anmat prohibió el uso y venta de la pomada Mentisan: los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional de la pomada «Mentisan». Se trata de un ungüento mentolado de industria boliviana, muy popular por su uso para tratar múltiples dolencias.

A través de la Disposición 128/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo conducido por Luis Eduardo Fontana informó que el producto no cuenta con la carpeta de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

El producto medicinal es «Mentisan», un elemento ungüento mentolado y realizado desde la industria boliviana. La pomada se comercializaba para tratar con distintos malestares:

Resfríos

Catarros

Irritaciones

Heridas leves

Concusiones

Cortaduras

Picaduras de insectos

Resequedad de labios

Inhalante

Dolores reumáticos

Dolor de cabeza

El titular de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, informó que dicho producto no presentó carpeta de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) ni registros similares. Ante la nula presencia de estos datos, su libre comercio nacional queda detenido y prohibido.

Cuál fue el motivo de la Anmat

La medida establecida por Anmat menciona que: «Corresponde clasificarlo como un medicamento sin registro ante la autoridad sanitaria en la República Argentina, respecto del que se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes”.

A su vez, declararon que la clasificación de «sin registro» activó el aviso del Servicio de Fiscalización de Cadena de Distribución para sugerir la prohibición del producto. Esta norma impediría la distribución y venta del elemento en territorio nacional.

El impedimento de comercialización sería, hasta nuevo aviso, solo momentáneo. Hasta que la empresa productora no presente las habilitaciones y permisos correspondientes, la comercialización en todo el territorio nacional queda totalmente prohibida.

Resolución del Boletín Oficial