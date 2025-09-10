Exigen el retiro de un conocido aceite de oliva de los supermercados por ser ilegal y peligroso 

Un conocido aceite de oliva fue suspendido por orden de ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), ya que carecía de los registros necesarios para poder ser comercializado en los supermercados.

En la misma línea, mediante la Disposición 5434/2025, se exigió que sea retirado de todas las góndolas por representar un eventual peligro para los consumidores.

¿Cuál es el aceite de oliva que prohibió ANMAT por ser ilegal?

El organismo de control sanitario es el encargado de velar por la seguridad de los consumidores. Tras una investigación, determinó que el rotulado del aceite de oliva «Mito Andino» carecía de registros de establecimiento y de producto.

En la misma línea, los envases confiscados estaban falsamente rotulados y al verificar su Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), resultó que pertenecían a otro insumo.

¿Qué decisión tomó ANMAT sobre el aceite de oliva?

El organismo resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país. En la misma línea, se ordenó suspender las publicaciones en las plataformas de venta online «en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento».

A su vez, se ordenó retirar de los supermercados todo producto rotulado con el RNE 13005521, un número con registro inexistente.

¿Qué hacer si compré el aceite de oliva?

En caso de que algún consumidor haya adquirido el aceite de oliva prohibido, deberá suspender de forma inmediata el consumo para evitar poner en riesgo su salud. Por su parte, los comercios deberán suspender todo tipo de compra o venta. En ambos casos, podrán comunicarse al correopesquisa@anmat.gob.ar.

«En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde», detallaron.