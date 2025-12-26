Ya es oficial el calendario de feriados 2026: ¿cuándo caen los fines de semana largos y días no laborables?

Posteriormente a la celebración navideña y a la expectativa de Año Nuevo, el Gobierno Nacional confirmó las fechas de los feriados para 2026. Habrá findes XL con feriados puente y días no laborables.

La medida fue publicada esta madrugada en la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni. La idea forma parte de la estrategia y planificación de hotelería, gastronomía y el transporte en sectores donde su principal eje económico recae en el turismo.

La decisión de realizar días no laborables para generar findes largos, apunta a fomentar el turismo interno y facilitar la planificación de actividades comerciales y familiares en todo el país.

Feriados 2026: qué días no serán laborables adicionalmente

Las fechas seleccionadas para generar fines de semana extralargos son el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Se tomó esta medida para que cada una forma parte de cuatro días consecutivos de descanso.

El lunes 23 de marzo se sumará como día de descanso que acompañará al feriado del 24 del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia .

El viernes 10 de Julio acompañará al feriado inamovible por el día de la Independencia (9 de Julio)

Mientras que el lunes 7 de diciembre surge como puente entre el fin de semana y el 8 de diciembre, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Feriados 2026: el listado completo de días no laborables

Con el anuncio del Gobierno, el calendario de días feriados 2026 queda así:

Enero:

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero:

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo:

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril:

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo:

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio:

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio:

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto:

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).

Octubre:

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).

Noviembre:

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre: