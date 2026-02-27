ANSES: Cómo quedan las escalas y topes de las Asignaciones Familiares en marzo 2026

La ANSES dispuso un incremento de 2,88% para las asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completó el cuadro tarifario de las prestaciones sociales para el tercer mes del año. Con un ajuste basado en el índice de inflación, el nuevo esquema de Asignaciones Familiares establece no solo los montos a percibir por hijo, nacimiento o adopción, sino también los nuevos techos de ingresos.

El dato clave para este mes: se mantiene la exclusión para grupos familiares donde uno de los integrantes supere los $2.722.595, independientemente del ingreso total del hogar.

ANSES: nuevos topes de ingresos en marzo 2026 y rangos del sistema SUAF

El incremento del 2,88% rige para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Ley de Riesgos de Trabajo y titulares de pensiones. La estructura de cobro se divide en cuatro rangos según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Rango I: Ingresos hasta $1.028.268.

Rango II: Ingresos entre $1.028.268,01 y $1.508.055.

Rango III: Ingresos entre $1.508.055,01 y $1.741.100.

Rango IV: Ingresos entre $1.741.100,01 y $5.445.190.

Importante: Si el Ingreso del Grupo Familiar supera los $5.445.190, se pierde el derecho a la percepción de las asignaciones, salvo en el caso de hijos con discapacidad.

ANSES: montos de la Asignación por Hijo para marzo 2026

El valor general de la asignación varía significativamente según el rango salarial y la zona geográfica de residencia. Para el Rango I (los ingresos más bajos), los valores quedan así:

Valor General: $66.414

Zona 2 y 4 (Patagonia y zonas desfavorables): $143.205

Hijo con Discapacidad (Rango I): $216.240 (Valor General) hasta $431.930 en zonas promocionadas.

ANSES: pagos únicos por Nacimiento, Adopción y Matrimonio en marzo 2026

Para las prestaciones que se abonan por única vez ante eventos familiares, los montos se unifican en todo el país sin distinción de zona, siempre que no se superen los topes de ingresos máximos:

Nacimiento: $77.414

Matrimonio: $115.913

Adopción: $462.845

Este ajuste mensual busca acompañar la dinámica de precios, garantizando que el sistema de seguridad social mantenga su cobertura sobre los trabajadores registrados y sectores vulnerables ante el inicio del ciclo lectivo 2026.