ANSES 2026: pasos para nombrar a un apoderado y asegurar tus cobros

Designar un apoderado ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es mucho más que un trámite administrativo; es una medida de previsión que asegura la continuidad del cobro frente a cualquier imprevisto.

En un contexto donde la digitalización avanza, ANSES ha simplificado los pasos para que familiares directos, abogados e incluso entidades bancarias puedan actuar en nombre del titular. Ya sea por imposibilidad física para movilizarse o por residencia en el exterior, contar con una persona de confianza registrada formalmente es la única vía legal para que un tercero maneje los haberes sin riesgos de bloqueos bancarios o estafas.

ANSES: ¿Quiénes pueden ser apoderados y cuáles son los requisitos?

La normativa vigente en 2026 establece un abanico amplio de posibilidades, aunque siempre bajo la premisa de que el designado sea mayor de 18 años (o menor emancipado).

Podés designar como apoderado a:

Familiares directos : cónyuge, conviviente previsional, hijos, nietos, hermanos, padres, abuelos e incluso parientes por afinidad (suegros, nueras, yernos).

: cónyuge, conviviente previsional, hijos, nietos, hermanos, padres, abuelos e incluso parientes por afinidad (suegros, nueras, yernos). Representantes legales : tutores, curadores o abogados con credencial vigente.

: tutores, curadores o abogados con credencial vigente. Directores de instituciones : en casos de internación en hospitales o residencias de adultos mayores, el administrador del lugar puede ser nombrado apoderado para el cobro.

: en casos de internación en hospitales o residencias de adultos mayores, el administrador del lugar puede ser nombrado apoderado para el cobro. Bancos (en el exterior): si residís fuera del país, podés autorizar a una entidad habilitada (como Banco Nación o Banco Piano) para que realice el giro de tus haberes.

Paso a paso: ¿cómo realizar el trámite para ser apoderado ANSES en la oficina más cercana?

Para que la designación sea válida, el trámite debe formalizarse ante el organismo. Un dato clave para este mes: si el apoderado es un familiar directo, no es necesario solicitar turno previo, lo que agiliza notablemente el proceso.

Acreditación de datos: antes de ir, ingresá a Mi ANSES y verificá que tus vínculos familiares estén actualizados. Si no figuran, deberás llevar las partidas de nacimiento o matrimonio originales. Documentación necesaria: presentate con el DNI (original y copia) del titular y del futuro apoderado. Formulario PS 6.4: en la oficina se completará la «Carta Poder». Si el titular no puede firmar por impedimentos físicos, se deberá adjuntar un certificado médico que lo acredite. Certificación: el agente de ANSES certificará las firmas en el momento, otorgando validez inmediata a la designación.

El sistema «Mi Huella»: el paso final de ANSES para habilitar el cobro de un apoderado

Una vez nombrado el apoderado, tanto el titular como el representante deben registrar sus huellas dactilares a través del sistema Mi Huella. Este paso es obligatorio para que el apoderado pueda retirar el efectivo por ventanilla o realizar trámites en los tótems biométricos de los bancos.

Es importante saber que no es necesario que ambos concurran el mismo día a enrolarse. Si el apoderado tiene dificultades para registrar su huella por desgaste de los relieves dactilares, puede solicitar la «Exención al Sistema Biométrico» mediante el formulario PF 2.9, presentando un certificado médico que justifique la situación.

Mantener esta información al día es la mejor herramienta para que, este próximo mes de marzo 2026, el cobro de la jubilación y el bono de $70.000 se realice de manera segura y sin contratiempos.