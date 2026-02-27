Ciclo lectivo 2026: ANSES asegura un pago mínimo de $85.000 en la Ayuda Escolar Anual

Ciclo lectivo 2026: en el marco del comienzo de clases en todo el país, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un esquema de refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual.

La decisión, publicada recientemente en el Boletín Oficial, establece que ningún beneficiario cobrará menos de un monto de referencia fijado en $85.000. Este adicional, pagado a través de ANSES, funcionará como un «pago compensatorio» para mitigar el impacto económico que representa la canasta escolar en el presupuesto familiar.

Ayuda Escolar Anual 2026: ¿cómo funciona el refuerzo de marzo y quiénes lo cobran?

La dinámica del beneficio es similar a la utilizada con los bonos previsionales. El Estado abonará la diferencia necesaria hasta alcanzar el piso de $85.000.

Pago automático : no requiere trámites adicionales; se acredita junto con la asignación habitual de marzo.

: no requiere trámites adicionales; se acredita junto con la asignación habitual de marzo. Tope de referencia : aquellos beneficiarios que, por el cálculo de movilidad vigente, ya superen los $85.000, no percibirán este adicional.

: aquellos beneficiarios que, por el cálculo de movilidad vigente, ya superen los $85.000, no percibirán este adicional. Unicidad: el refuerzo se abona por única vez para acompañar el inicio del período escolar.

¿Quiénes tienen derecho a la Ayuda Escolar Anual 2026?

Esta prestación alcanza a un amplio universo de titulares que mantienen a sus hijos o niños a cargo dentro del sistema educativo formal (desde jardín de infantes hasta secundaria). El beneficio incluye a:

Trabajadores en relación de dependencia (sector público y privado).

Monotributistas y beneficiarios del Seguro de Desempleo.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

Jubilados y pensionados (SIPA y Pensiones No Contributivas por Invalidez).

Requisitos obligatorios para la Ayuda Escolar Anual 2026: la importancia del certificado escolar

Para consolidar el cobro, es fundamental acreditar la escolaridad regular de los niños beneficiarios. El trámite se realiza a través de la plataforma «Mi ANSES», donde se debe cargar el certificado firmado por la institución educativa.

Cabe recordar que la Ayuda Escolar cubre a hijos desde los 45 días hasta los 17 años inclusive, y sin límite de edad en el caso de hijos con discapacidad que asistan a establecimientos de educación especial o rehabilitación.