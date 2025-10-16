Anses en Cipolletti: este es el cronograma de atención para la segunda quincena de octubre 2025

Juntas Vecinales y la delegación Anses Cipolletti, informaron el cronograma de atención y asesoramiento que se desarrollará durante la segunda quincena de octubre 2025 en los barrios Michi Michi, Obrero A y Santa Elena. Los detalles en esta nota.

Anses en Cipolletti: el cronograma de asesoramiento para lo que resta de octubre 2025

Según detallaron en un comunicado, la atención de la Anses en Cipolletti será por orden de llegada, y habrá cupo para 40 personas, en cada fecha. El cronograma es el siguiente:

lunes 20/10 Centro Comunitario de Santa Elena (Hugo Rimelle 3009)

miércoles 22/10 Obrero A(Pastor Bowdler y Chimpay)

viernes 24/10: Salón Comunitario barrio Norte Michi Michi

El cronograma de atención se llevó a cabo durante todo el año en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de acercar el servicio a los vecinos y vecinas, recordaron. Puntualmente, en los días mencionados se brindará asesoramiento sobre:

Jubilación/ pensiones

Salario universal

Carga de libreta

Carga de certificado escolar

Reclamos de salario (SUAF)

Para más información y/o consultas comunicarse al número de contacto: 299-6832565 o al correo electrónico: munijuntasvecinales@gmail.com.

Anses recordó que todos los trámites del organismo son gratuitos

Paralelamente, la Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que en ningún caso solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.

“Toda publicación que circule por fuera del sitio oficial que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente. Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias”, explicó el organismo en su página web.