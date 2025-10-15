Anses: cuáles son los canales habilitados para hacer una denuncia en octubre 2025

La Anses recordó que todas las consultas y trámites, tanto aquellos que se realicen en sus oficinas como de forma virtual, son gratuitos y no requieren de intermediarios ni gestores. Paralelamente, difundió los canales habilitados para hacer denuncias.

La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que en ningún caso solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.

“Toda publicación que circule por fuera del sitio oficial que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente. Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias”, explicó el organismo en su página web.

Anses: los canales habilitados para hacer denuncias en octubre 2025

La Anses recordó los canales habilitados para hacer denuncias en octubre 2025:

A través de la web en Mi Anses > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de Anses más cercana.

Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

Anses y el trámite que todos deben hacer para poder jubilarse

El trámite de Anses que todos deben hacer para poder jubilarse es el reconocimiento de servicios, que certifica los aportes jubilatorios realizados por un trabajador en relación de dependencia o como autónomo, tanto en el ámbito nacional como provincial o municipal, con el objetivo de acreditar los aportes al momento de solicitar la jubilación.

Aunque es poco conocido, es esencial realizarlo, ya que, su objetivo es validar los años aportados que no aparecen registrados, ya sea por errores administrativos, cambios de empleador, trabajos independientes o períodos anteriores al cruce de datos digital.