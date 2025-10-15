El Indec difundió la inflación de septiembre 2025 y el dato impactará directamente en las Pensiones No Contributivas de Anses que se cobrarán en noviembre 2025. Acá te dejamos los detalles.

El Indec difundió la inflación de septiembre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación de septiembre de 2025 alcanzó el 2,1%. Aunque la cifra muestra una desaceleración respecto de meses anteriores, algunos rubros esenciales para la clase media superaron el 3%, entre ellos vivienda, agua, electricidad, combustibles, alquileres y educación. Estos aumentos impactan de lleno en los sectores medios, que son los que más sienten el peso del ajuste en los servicios básicos.

Por el contrario, “Restaurantes y hoteles” fue el rubro con menor variación, con un incremento de solo el 1,1%, lo que podría reflejar una caída en el consumo y en la actividad turística. En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un aumento del 22% en los primeros nueve meses y del 31,8% en la comparación interanual, según los datos oficiales.

Cuánto aumentarán las Pensiones No Contributivas de Anses en noviembre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el dato de inflación de septiembre de 2025, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador, además de reflejar la evolución del costo de vida, incidirá directamente en los montos que la Anses abona por Pensiones No Contributivas, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. Aunque el organismo aún no oficializó los valores actualizados, el nuevo porcentaje de aumento se aplicará en los haberes de octubre, que se acreditarán en noviembre.

Según el esquema actual, los incrementos mensuales se calculan tomando como referencia el IPC de dos meses atrás. De esta forma, la suba registrada en septiembre determinará los próximos pagos de la Anses: las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 Hijos ascenderán a $333.157,28, mientras que las Pensiones por Invalidez y por Vejez se ubicarán en $233.251,24. Estos valores marcan un nuevo ajuste en los ingresos de uno de los sectores más sensibles del sistema previsional.