Preocupa la salud del novio de Iliana Calabró: Luis De Stefano está internado en terapia intensiva

Momentos de enorme preocupación atraviesa Iliana Calabró por el delicado estado de salud de su pareja, Luis De Stefano, quien permanece internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica.

La información fue dada a conocer en LAM y luego replicada por Ciudad Magazine, donde se indicó que el empresario se encuentra en estado crítico mientras los médicos intentan estabilizar su cuadro.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Luis De Stefano

Durante el programa conducido por Ángel de Brito, el panelista Pepe Ochoa reveló que Luis De Stefano atraviesa un momento muy delicado.

Según explicó, el empresario permanece internado en terapia intensiva, intubado y bajo permanente seguimiento médico. Además, señaló que el equipo de salud trabaja para estabilizar su estado mientras esperan conocer cómo evolucionará en las próximas horas.

Habría sido internado hace una semana

Ochoa también contó que De Stefano fue internado hace aproximadamente una semana por un problema de salud que, en un principio, no parecía revestir gravedad.

Sin embargo, con el correr de los días su cuadro habría empeorado, motivo por el cual terminó siendo trasladado a terapia intensiva. Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el diagnóstico que originó la internación.

El silencio de Iliana Calabró

Por el momento, Iliana Calabró no realizó declaraciones públicas sobre la situación que atraviesa su pareja.

Mientras tanto, familiares y allegados permanecen atentos a la evolución de Luis De Stefano, en un contexto de gran preocupación por su estado de salud. La expectativa está puesta en cómo responderá al tratamiento durante las próximas horas. Fuente: Ciudad Magazine.