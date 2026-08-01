Ataque ruso con misiles sobre Kiev dejó al menos nueve muertos y decenas de heridos

Al menos nueve personas murieron y otras 30 resultaron heridas en un ataque aéreo ruso sobre Ucrania. Entre las víctimas hubo cuatro niños, tras un ataque con misiles balísticos lanzado durante la madrugada de este sábado contra Kiev. Las explosiones impactaron en distintos sectores de la ciudad y obligaron a activar las alertas aéreas en toda la región.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó el saldo de víctimas en la región ucraniana y señaló que los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para asistir a los heridos y controlar los incendios provocados por los impactos. Al menos 17 personas debieron ser hospitalizadas.

Las autoridades ucranianas informaron que los ataques afectaron siete distritos de la capital. Los misiles y drones dañaron edificios residenciales, un centro educativo, estacionamientos y otras construcciones civiles, mientras los rescatistas continuaban buscando sobrevivientes entre los escombros.

El ataque representa uno de los golpes más severos contra Kiev en las últimas semanas y vuelve a poner en evidencia la presión que enfrenta la capital ucraniana ante la continuidad de la ofensiva rusa, que combina misiles balísticos y drones de ataque para superar las defensas aéreas del país.

Ataque ruso sobre Ucrania: el reclamo del gobierno ucraniano hacia sus aliados

El presidente Volodímir Zelenski aseguró que Rusia lanzó durante la noche un total de 35 misiles, de los cuales 27 eran balísticos, además de 185 drones. Según indicó, Kiev fue el principal objetivo, aunque también hubo bombardeos sobre las regiones de Dnipró, Sumi, Járkov y Poltava.

Tras el ataque, Zelenski volvió a reclamar a los países aliados un mayor suministro de sistemas de defensa Patriot y de misiles interceptores. El mandatario sostuvo que la escasez de ese armamento limita la capacidad de Ucrania para neutralizar los proyectiles balísticos antes de que alcancen zonas pobladas.

Por su parte, el ministerio de Defensa de Rusia confirmó la ofensiva y afirmó que los blancos fueron instalaciones vinculadas a la industria militar ucraniana, entre ellas plantas dedicadas a la fabricación de componentes electrónicos para misiles y otros sistemas de armamento.

El nuevo bombardeo se produjo en un contexto de intensificación de los ataques de largo alcance y de estancamiento en las gestiones diplomáticas para alcanzar un alto el fuego. En los últimos días, tanto Rusia como Ucrania incrementaron sus operaciones militares mientras continúan sin avances concretos las negociaciones internacionales.

Con información de NA