Asignación Universal por Hijo: cuándo se activa el pago de la AUH en octubre 2025

La Anses estableció las fechas para el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y anunció que, al igual que las jubilaciones, pensiones y beneficiarios de todas las asignaciones, tendrá un aumento. Octubre 2025 llega con un incremento del 1,8%.

El incremento se aplica a través de la fórmula de movilidad, que se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del mes de agosto, en este caso. En paralelo, el organismo previsional difundió el calendario de pago del mes para esta prestación. ¿Cuándo se activa?

Asignación Universal por Hijo: los nuevos montos de la AUH en octubre 2025

Las asignaciones de Anses recibirán un aumento del 1,8% en octubre 2025. La suba responde a la actual fórmula de movilidad y alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la prestación que busca “igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país”. Los montos este mes son:

AUH: 117.252 pesos

AUH con Discapacidad: 381.791 pesos

Asignación Familiar por Hijo: 58.631 pesos

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: 190.902 pesos

Calendario Anses: cuándo se activa el pago de la AUH en octubre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de Anses está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. El pago de esta prestación, en octubre 2025, se activará el miércoles 8, con aquellos beneficiarios cuyo DNI terminen en 0. El cronograma es el siguiente: