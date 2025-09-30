ESCUCHÁ RN RADIO
Calendario Anses completo de octubre 2025: así se pagarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Anses difundió el cronograma de pagos de octubre 2025. El depósito de haberes se activará el miércoles 8. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Calendario Anses.

La Anses confirmó las fechas de pago de octubre 2025. El calendario completo tendrá lugar desde el próximo miércoles 8 y, se extenderá hasta el martes 28 del décimo mes del año. Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo serán los primeros en ver depositado su sueldo. El cronograma completo en esta nota.

El calendario Anses completo de octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 9 de octubre
DNI terminados en 1: 13 de octubre
DNI terminados en 2: 14 de octubre
DNI terminados en 3: 15 de octubre
DNI terminados en 4: 16 de octubre
DNI terminados en 5: 17 de octubre
DNI terminados en 6: 20 de octubre
DNI terminados en 7: 21 de octubre
DNI terminados en 8: 22 de octubre
DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre


Anses

Asignaciones

Jubilados y Pensionados

