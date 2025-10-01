Confirmaron el pago de un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en octubre

El Gobierno de Javier Milei mediante decreto estableció este miércoles el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben mensualmente el haber mínimo jubilatorio. Fue publicado en el Boletín Oficial.

Desde Anses adoptarán «las medidas complementarias» necesarias

Recordaron que, mediante el Decreto N° 274/24, “se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, disponiéndose la actualización mensual de los haberes previsionales desde el mes de julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)“.

Señaló que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en el marco de su competencia, «deberá adoptar todas las medidas complementarias y aclaratorias que sean necesarias para asegurar los objetivos planteados en el presente decreto».

A quiénes alcanzará el bono para jubilados y pensionados

En el secreto se detalló que el bono alcanzará a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de Anses, «otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241, y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto N° 160/05, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y a los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables».

Bono para jubilados y pensionados: a cuánto se llevó el haber mínimo

Mediante el Decreto 700/2025 se estableció que el beneficio será abonado durante el mes de octubre. Aclararon que el bono «tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto».

Según señaló Infobae, con este pago extra, el haber mínimo total se llevará a $396.298,38 y la PUAM a $331.039. La pensión por invalidez laboral también incluye el bono, por lo que el monto para este beneficio trepa a $298.409.

Sostuvieron que la medida busca «mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra».

A continuación, el decreto completo: