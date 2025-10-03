Anses: con el aumento, cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez en octubre 2025

La Anses confirmó que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez tendrán un nuevo aumento acompañado de un refuerzo adicional en octubre 2025. Dichas prestaciones forman parte de las medidas de apoyo económico destinadas a los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Además, este grupo será de los primeros en cobrar durante el mes, con un calendario que se inicia el 8. De esta manera, los beneficiarios podrán acceder a su haber antes que otros agraciados con el 1,88% de incremento.

El cronograma busca garantizar mayor previsibilidad en los ingresos y acompañar a quienes dependen de estas pensiones. Por eso, Anses también difundió las fechas de pago para el resto de jubilaciones, asignaciones y prestaciones sociales.

Cuánto y cuándo cobrarán las Pensiones No Contributivas en octubre 2025

Estos son los montos de las pensiones de Anses con aumento en octubre 2025:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70. Con el bono: $331.038,70.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $228.408,87. Con el bono: $298.408,87.

Pensión para Madres de 7 hijos: $326.298,38. Con el bono: $396.298,38.

Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas de Anses en octubre 2025

Calendario de pago Pensiones No Contributivas de Anses en octubre 2025:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre.

Calendario completo de Anses para octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 10 de octubre.

DNI terminados en 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 20 de octubre.

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.

Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 9 de octubre.

DNI terminados en 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 20 de octubre.

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 9 de octubre.

DNI terminados en 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 20 de octubre.

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 9 de octubre.

DNI terminados en 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 20 de octubre.

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7:15 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7. 24 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre.

