Navidad 2025 en Roca: cómo funcionará el estacionamiento, el cementerio, los colectivos y más

En la previa de Nochebuena y Navidad, te contamos cómo funcionarán los servicios esenciales en la ciudad de Roca. Si bien desde el Municipio aún no dieron precisiones, se prevé que haya horarios especiales igual que años anteriores en estas fechas.

Sin embargo quien sí confirmó cambios en su cronograma de horarios fue la empresa de transporte que brinda servicio en Roca, la Cooperativa 1 de Septiembre.

Uno por uno, los cambios en servicios que se esperan por Nochebuena y Navidad

Colectivos: la Cooperativa 1 de Septiembre informó que el 24 el servicio funcionará con normalidad hasta las 15.10 que será la última salida desde dársenas hacia todos los barrios. La finalización de todos los recorridos es a las 16. En tanto el 25 de diciembre, no habrá transporte público.

Recolección de residuos: el miércoles 24 no habrá recolección a partir de las 18 y hasta las 22 del jueves 25 de diciembre. Después de esta hora se retomará el servicio de forma habitual.

Estacionamiento: si bien no aportaron detalles de cómo funcionará el miércoles, si se logró confirmar que el jueves 25 no habrá estacionamiento medido ya que es feriado.