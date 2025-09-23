ESCUCHÁ RN RADIO
¡Atención Alto Valle y Las Grutas! Cortes de luz programados este miércoles: zonas y horarios

EdERSA realizará este miércoles 24 de septiembre trabajos de mejora en redes de media tensión y subestaciones, con cortes programados en sectores específicos de ambas localidades.

Por Redacción

Cortes de luz en Río Negro. Foto: Edersa.

Este miércoles 24 de septiembre, Edersa llevará a cabo importantes tareas de mantenimiento preventivo en las redes de media tensión y subestaciones transformadoras de Cinco Saltos y Las Grutas.

Estas labores buscan garantizar una mejor calidad y continuidad del servicio eléctrico para los vecinos.

Como consecuencia de estos trabajos, se prevén dos cortes programados de energía, que afectarán a distintos sectores de cada localidad:

Cinco Saltos: zonas afectadas

Cinco Saltos: de 8:30 a 10:30. Afectará los sectores comprendidos entre:

  • Vías y Canal Principal
  • Barrio El Progreso y Calle Paraná
  • Calle Portugal y Av. Sarmiento
  • Vías y Calle San Martín
  • Calle Pacheco y J.M. Flores
  • Julián Romero y Tierra del Fuego

Las Grutas: zonas afectadas

Las Grutas: de 9:30 a 12:30. Se verá afectado el cuadrante delimitado por:

  • Punta Delgado, entre Punta Villarino y Banco Lobos
  • Punta Villarino a Punta Perdices, entre Punta Delgado y G. San Jorge

Desde la empresa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante los cortes programados, que permitirán mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en el mediano y largo plazo.


Temas

Cinco Saltos

Cortes de luz

Las Grutas

Río Negro

