¡Atención Alto Valle y Las Grutas! Cortes de luz programados este miércoles: zonas y horarios
EdERSA realizará este miércoles 24 de septiembre trabajos de mejora en redes de media tensión y subestaciones, con cortes programados en sectores específicos de ambas localidades.
Este miércoles 24 de septiembre, Edersa llevará a cabo importantes tareas de mantenimiento preventivo en las redes de media tensión y subestaciones transformadoras de Cinco Saltos y Las Grutas.
Estas labores buscan garantizar una mejor calidad y continuidad del servicio eléctrico para los vecinos.
Como consecuencia de estos trabajos, se prevén dos cortes programados de energía, que afectarán a distintos sectores de cada localidad:
Cinco Saltos: zonas afectadas
Cinco Saltos: de 8:30 a 10:30. Afectará los sectores comprendidos entre:
- Vías y Canal Principal
- Barrio El Progreso y Calle Paraná
- Calle Portugal y Av. Sarmiento
- Vías y Calle San Martín
- Calle Pacheco y J.M. Flores
- Julián Romero y Tierra del Fuego
Las Grutas: zonas afectadas
Las Grutas: de 9:30 a 12:30. Se verá afectado el cuadrante delimitado por:
- Punta Delgado, entre Punta Villarino y Banco Lobos
- Punta Villarino a Punta Perdices, entre Punta Delgado y G. San Jorge
Desde la empresa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante los cortes programados, que permitirán mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en el mediano y largo plazo.
