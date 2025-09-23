Viento intenso, calor récord y probabilidad de lluvias: la primavera inestable que vivirá la Patagonia

La primavera llega a la Patagonia con un combo de altas temperaturas, ráfagas intensas y el regreso de las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por vientos del norte que afectarán al norte y este de la región, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h en zonas costeras.

Alto Valle de Neuquén y Río Negro: calor y viento

En el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prevé un escenario particular: las temperaturas máximas podrían alcanzar los 27 °C, favorecidas por la circulación del viento norte. Sin embargo, esa misma corriente será protagonista de la inestabilidad, con ráfagas que rondarán los 60 km/h durante el resto de la semana.

El viernes llega el frente frío: nubosidad y lluvia

A partir del viernes 26, el ingreso de un sistema frontal marcará un cambio de tiempo drástico en toda la Patagonia. Se espera un aumento de nubosidad, lluvias en sectores cordilleranos y tormentas localizadas hacia el noreste de la región, Río Negro y el sur bonaerense, informó Meteored.

En cotas altas de la cordillera, las precipitaciones podrían combinarse con nieve y viento blanco, mientras que en las ciudades del norte patagónico los chaparrones llegarán acompañados de ráfagas persistentes.

Un inicio de primavera muy inestable en la Patagonia

Este escenario confirma que la llegada de la primavera estará lejos de la estabilidad en la Patagonia. Tras un inicio con temperaturas frescas y cielos despejados, el tiempo cambiante marcará la semana con viento, lluvias y tormentas.

Las autoridades recomiendan a la población estar atenta a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, sobre todo en zonas expuestas a ráfagas intensas y posibles tormentas en la cordillera y el noreste patagónico.