Promos en estaciones de servicio: qué bancos y billeteras ofrecen descuentos de hasta 30% para cargar nafta

Los usuarios que carguen combustible durante julio de 2026, podrán acceder a descuentos de hasta el 30% gracias a las promociones vigentes de bancos y billeteras virtuales. Los beneficios están disponibles en distintas estaciones de servicio del país y, en algunos casos, incluyen reintegros que alcanzan los $25.000 mensuales, dependiendo de la entidad financiera y de los topes establecidos.

Las promociones abarcan las principales cadenas de estaciones de servicio y requieren cumplir determinadas condiciones, como abonar mediante aplicaciones específicas, utilizar tarjetas de crédito o débito de una entidad adherida o pertenecer a segmentos de clientes con beneficios exclusivos.

Para aprovechar al máximo estos descuentos, se recomienda revisar previamente las condiciones de cada promoción, ya que el porcentaje de ahorro no siempre determina el mayor beneficio. Cabe aclarar que existen diferencias en los días de vigencia y en los montos máximos de devolución.

En muchos casos del límite de reintegro, la frecuencia con la que puede utilizarse el descuento y el método de pago exigido terminan siendo factores decisivos para obtener un mayor ahorro mensual.

Además de comparar los porcentajes de descuento, es importante verificar si la promoción exige cobrar el sueldo en una entidad determinada, pertenecer a una categoría especial de clientes o utilizar una billetera digital específica.

Las promociones en estaciones de servicio con bancos y billeteras virtuales para julio 2026

los automovilistas podrán elegir la alternativa que mejor se adapte a sus hábitos de consumo y reducir el gasto destinado a la carga de combustible. Cada estación cuenta con sus respectivos beneficios:

YPF

6% de ahorro nocturno todos los días entre las 0 y las 6.

todos los días entre las 0 y las 6. 3% de descuento utilizando autodespacho .

. ACA : 5% de ahorro todos los días, con tope de $18.000 por mes.

: 5% de ahorro todos los días, con tope de $18.000 por mes. Banco Nación + MODO BNA+ : 20% de descuento los viernes, con tope de $10.000 mensuales.

: 20% de descuento los viernes, con tope de $10.000 mensuales. Banco Macro + MODO: 20% los miércoles, con posibilidad de llegar al 30% para clientes Selecta.

los miércoles, con posibilidad de llegar al 30% para clientes Selecta. Banco Patagonia : hasta 25% los jueves.

: hasta 25% los jueves. Galicia : 10% general y 15% para clientes Éminent que cobran el sueldo en la entidad.

: 10% general y 15% para clientes Éminent que cobran el sueldo en la entidad. Cuenta DNI: 25% los fines de semana en tiendas Full YPF (no aplica para combustible).

Shell

V-Power: 10% de descuento los miércoles , con tope de $4.000 por compra.

, con tope de $4.000 por compra. Tarjeta 365 : 12% en V-Power y 10% en combustibles Súper.

: 12% en V-Power y 10% en combustibles Súper. Cencosud : 10% los jueves en V-Power, más 5% adicional con Cencopay.

: 10% los jueves en V-Power, más 5% adicional con Cencopay. Banco Nación + MODO : 20% los viernes, con tope de $10.000 por mes.

: 20% los viernes, con tope de $10.000 por mes. Banco Patagonia : hasta 25% los jueves.

: hasta 25% los jueves. Banco Ciudad : 10% los domingos.

: 10% los domingos. Ripio: 5% de reintegro en UXD los miércoles.

Axion

Quantium: 10% los lunes y viernes .

. Banco Nación + MODO : 20% los viernes.

: 20% los viernes. Banco Patagonia + MODO : 20% general y hasta 25% con Plan Sueldo.

: 20% general y hasta 25% con Plan Sueldo. Brubank Ultra : hasta 30% los fines de semana.

: hasta 30% los fines de semana. Grupo Petersen : 10% base y hasta 20% para clientes Selecta.

: 10% base y hasta 20% para clientes Selecta. Credicoop : 20% para cuentas sueldo.

: 20% para cuentas sueldo. Banco Ciudad: 10% los domingos.

Puma

10% de reintegro en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel pagando con la aplicación Puma Pris y Visa Personal Pay.

Con información de NA