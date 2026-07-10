Cinco rituales para atraer la victoria de la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

El sufrido triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto dejó en claro que, en esta instancia del Mundial, no alcanza con jugar bien: también hay quienes sienten que hace falta una ayudita extra. Después de un partido cargado de tensión y resuelto en los minutos finales, muchos fanáticos redoblaron sus cábalas de siempre y otros comenzaron a buscar nuevos rituales para acompañar a La Scaloneta.

El famoso «freezer» para congelar al rival volvió a multiplicarse en las redes sociales y, para muchos cabuleros, cumplió su misión. Sin embargo, dentro del mundo de las creencias populares hay quienes sostienen que no solo se trata de bloquear la energía del adversario, sino también de potenciar la propia.

Con los cuartos de final cada vez más cerca y un rival de máxima exigencia por delante, aparecen propuestas simbólicas que buscan atraer claridad, confianza, unión y fortaleza para el equipo argentino.

Velas celeste y blanca para acompañar a la Selección

Una de las prácticas más difundidas consiste en encender, la noche previa al partido, una vela celeste y otra blanca.

Se recomienda colocarlas sobre un plato junto a una hoja de laurel y una cinta con los colores argentinos. Mientras las velas permanecen encendidas, la tradición invita a repetir tres veces una intención positiva dirigida al equipo.

«Que la luz acompañe a quienes defienden nuestros colores. Que la unión, la claridad y la fuerza estén presentes durante todo el partido. Que la energía colectiva impulse el mejor resultado para Argentina.»

Siempre que sea seguro hacerlo, se aconseja dejar que las velas se consuman por completo.

El laurel, un clásico para atraer el triunfo

Desde la antigüedad, el laurel simboliza la victoria y el reconocimiento.

El ritual consiste en escribir la palabra «Victoria» sobre una hoja de laurel con tinta azul y guardarla dentro de la billetera o en el bolsillo de la camiseta de la Selección. Según esta tradición, ayuda a reforzar la confianza y la determinación.

Agua, azúcar y los nombres de los goleadores

Otro ritual muy popular propone escribir en pequeños papeles los nombres de los futbolistas que se desea potenciar, como Julián Álvarez, Lautaro Martínez o incluso Lionel Messi.

Luego se colocan dentro de un vaso con agua y azúcar, mientras una vela encendida ilumina el recipiente. En el simbolismo esotérico, el azúcar representa la atracción y la intención es atraer el gol, la inspiración y el buen rendimiento.

Un vaso con agua para limpiar las energías del ambiente

Otra costumbre consiste en dejar durante todo el partido un vaso con agua y una pizca de sal gruesa cerca del televisor.

Quienes practican este tipo de rituales creen que el agua absorbe la tensión y las energías negativas que puedan acumularse durante el encuentro. Al finalizar el partido, el contenido debe desecharse por el desagüe mientras se agradece el resultado, cualquiera haya sido.

Un deseo compartido antes del pitazo inicial

Para quienes ven los partidos acompañados, existe un ritual sencillo pero cargado de simbolismo.

Antes del comienzo del encuentro, todos los presentes pueden tomarse de las manos durante unos segundos, cerrar los ojos e imaginar a la Selección Argentina celebrando la clasificación.

Más allá de las creencias, el objetivo no es modificar el destino del partido, sino compartir una misma intención positiva y vivir el encuentro con esperanza, entusiasmo y la ilusión intacta de volver a ver a La Scaloneta levantar otra vez los brazos al final del partido.