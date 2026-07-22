Atención Vaca Muerta: el traslado de estructuras petroleras a Añelo provocará demoras y restricciones este jueves 23 de julio

Este jueves 23 de julio, desde las 8.15, se llevará a cabo un operativo especial en Vaca Muerta para el traslado de dos estructuras petroleras de grandes. El recorrido se realizará entre Plaza Huincul y el yacimiento Rincón de Aranda.

Como atravesarán la localidad de Añelo, advirtieron sobre posibles demoras, restricciones y una importante congestión vehicular.

Detalles del operativo en Vaca Muerta

El operativo se realizará para trasladar dos virolas destinadas a tanques de almacenamiento de la industria petrolera. Según lo previsto, el despliegue se desarrollará entre las 8:15 y las 19:00.

La maniobra estará a cargo de la empresa Servicios Petroleros Uribe S.A. (SPUSA), que contará con la asistencia de vehículos guía, personal especializado y efectivos policiales.

Desde la firma precisaron que las estructuras se transportarán en dos carretones especiales que, con la carga incluida, alcanzan un ancho total de casi 10 metros.

El convoy partirá desde su base en el predio de Tornería El Pampeano, en Plaza Huincul. A partir de ese punto, avanzará por la Ruta Nacional 22 hacia Challacó, continuará por un camino interno y tomará la Ruta Provincial 17 hasta los diques Portezuelo Grande y Portezuelo Chico, tramo donde deberá desplazarse a velocidad mínima.

Luego, el recorrido seguirá por la RP 17 hasta Añelo, localidad donde el transporte girará hacia la Ruta Provincial 7 y retomará la RP 17 para continuar hasta la RP 8, desde la cual accederá finalmente al yacimiento Rincón de Aranda.

Piden extremar la precaución a la hora de circular por los sectores mencionados.