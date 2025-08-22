Pensiones No Contributivas de Anses: cuándo se activará el pago en septiembre 2025

En septiembre 2025 habrá un nuevo aumento para los jubilados y pensionados de Anses. Este ajuste, que alcanza a las Pensiones No Contributivas (PNC), rige por la fórmula de movilidad vigente. En esta nota te contamos el monto que recibirán estas prestaciones el noveno mes del año y cuándo se activará el pago.

El monto que recibirán las Pensiones No Contributivas de Anses en septiembre 2025

El aumento para las Pensiones No Contributivas (PNC) Anses en septiembre 2025 se dará por el último dato de inflación difundido por el Indec. Es que la fórmula de movilidad vigente establece que para los aumentos mensuales de las prestaciones se tendrá en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En septiembre, regirá el dato de julio.

Aunque resta confirmación oficial, estas prestaciones recibirán un aumento del 1,9%. A este número se le suma el bono de 70 mil pesos que el Gobierno Nacional continuará entregando a los jubilados y pensionados con haberes mínimos.

De esta manera, el haber para las PNC por Invalidez o Vejez llegará a los $294.194,02 si se tiene en cuenta el aumento y el extra. Por su parte, las pensiones para madres de siete o más hijos llegará a los $390.277,18.

Pensiones No Contributivas en septiembre 2025: cuándo se activa el pago

Según la Resolución 1091/2024, el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses de septiembre 2025 se activará el lunes 8. El cronograma es el siguiente: